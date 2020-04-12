«Русское чудо»: доктор Мясников похвалил нашу медицину

Доктор Александр Мясников, известный телеведущий, рассказал о «русском чуде» в ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В кои веки нам повезло», – заявил врач. Он отметил, что в мире многие говорят о «германском чуде» – сравнительно низкой смертности в ФРГ по сравнению с другими странами Западной Европы. Однако при этом забывается «русское чудо», хотя в РФ смертность даже ниже, чем в Германии.

По мнению Мясникова, коронавирус явно щадит россиян. Это обуславливается различиями в системах здравоохранения двух стран. Он добавил, что в России медицина опирается на систему стационаров, а не на первичную амбулаторную помощь, как в Германии. Кроме того, отметил доктор, в России выше число коек на душу населения, есть большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

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«Сегодня у нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа и на порядки ниже чем от других пневмоний. И обеспечивают это и в том числе карантинные мероприятия», – резюмировал Мясников.

По последним данным, в Германии зафиксировано 125 452 случая COVID-19 и всего 2871 смерть. Это намного меньше, чем в Италии и Испании, где от коронавирусной инфекции умерли 19 и 16 тыс. человек соответственно. В соседней Франции заразились 130 тыс. человек, а умерло на 10 тыс. пациентов больше. В России же по последним данным заражено 15 770 человек, скончалось от коронавирусной инфекции и пневмонии 130 пациентов. Эпицентром распространения коронавируса в РФ остается Москва — в столице 10 158 случаев COVID-19, умерло 72 человека.

11 февраля доктор Мясников рассказал о «пользе» коронавируса для россиян. «Далекая эпидемия коронавирусной атипичной пневмонии бушует у нас в СМИ, вызывая у населения страх заразиться. И это где-то хорошо», — написал в своем твиттере телеведущий.

Он отметил, что из-за всеобъемлющего страха россияне стали чаще мыть руки, избегать контактов с болеющими и носить защитные маски. Хотя риск заражения коронавирусом в России, по мнению Мясникова, стремится к нулю, другие вирусные инфекции свободно гуляют среди населения, поэтому защитные меры, к которым прибегли многие россияне, пришлись кстати.

Врач отметил, что «человеческие» виды коронавируса широко распространены по миру и зачастую являются причинами ОРЗ и гастроэнтеритов.

Отдельное внимание Мясников уделил защитным маскам, которые, по его словам, имеет смысл надевать только заболевшим и медицинскому персоналу. Обычному человеку они помогут лишь тем, что заставят реже трогать глаза и рот руками. Всем заболевшим Мясников советует оставаться дома и не заражать окружающих. Доктор-телеведущий также заявил, что обычный грипп «куда опаснее и имеет более высокую смертность», чем «страшилка-коронавирус».

20 марта Мясников заявил, что значительного спада заболеваемости COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, можно ждать уже в ближайшее время. «Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», – выразил мнение Мясников. Коронавирус вызывает острое респираторное заболевание, являющееся, по его мнению, сезонным явлением. Повторная вспышка может случиться осенью, добавил он.

Мясников также заявил, что медицине пока «не до конца» известны способы передачи вируса. По его словам, введение карантина необходимо, однако вряд ли «он продлится дольше месяца». При этом спровоцированная пандемией паника не является обоснованной, добавил врач.

«Индивидуальные риски равны нулю, реально — нулю. Двести заболевших на 100 миллионов... Нарываться, конечно, не надо, надо проявлять максимальное спокойствие — потому что нервы никому не помогают», – убежден эксперт.

Заслуженный врач Москвы Александр Мясников регулярно выступает в программах телеведущего Владимира Соловьева, комментируя отнюдь не только медицинские темы. Зимой 2018 года он говорил о протестах «желтых жилетов» во Франции.

Ждать конца коронавирусной заразы пока рано. Еще два дня назад, когда число заболевших в стране было на 5 тыс. человек меньше, чем сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу ждут серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться.

По его словам, прогнозировать в данной ситуации сложно, потому что у разных ученых разные версии.

В связи с этим мэр считает лучшим выходом — делать максимум возможного в тестировании, подготовке медицинской системы, контроле за соблюдением режима самоизоляции и поддержании баланса экономики.

«Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться», — заключил Собянин и напомнил, что ситуация с коронавирусом в Москве еще не достигла пика, а пока, скорее, «находится у его подножия».