Нож к горлу: из иркутской психбольницы сбежали пациенты

В Иркутске задержали шестерых пациентов областной психиатрической больницы № 1, устроивших побег из лечебницы. Им удалось сбежать в ночь на 12 апреля — портал «Царьград» сообщает, что все было спланировано заранее.

В ночь с субботы на воскресенье один из пациентов подошел к дежурящим санитару и медсестре, резко схватил женщину за шею и приставил к ее горлу самодельную заточку, сделанную из канцелярского ножа — это видно на видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной Telegram-каналом Mash.

В это же время к дежурному посту подбежали еще пятеро мужчин. Один из них потребовал у санитара выдать ему ключи. На кадрах видно, что сотрудник больницы без возражений отдал их пациенту, после чего шестеро мужчин вместе с взятой в заложники медсестрой пошли вдоль коридора и скрылись.

Реклама

Вторая камера видеонаблюдения зафиксировала, что выйдя в фойе больницы, беглецы отпустили женщину — она едва не упала, садясь на стоящий рядом диван. Затем пациенты попытались открыть замок входной двери, но не смогли, после чего они выломали ее и беспрепятственно вышли на улицу. По данным областного Следственного комитета, никто из врачей не пострадал.

Организатором побега стал 28-летний Павел Шилов. По информации РИА «Новости», самому младшему участнику побега 19 лет, а самому старшему – 28. В правоохранительных органах заявили, что все сбежавшие имеют судимости.

Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», один из них был осужден за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Также в МВД отметили, что все беглецы ранее были признаны невменяемыми, а у некоторых из них диагностировали слабоумие.

В СК сообщили, что спустя несколько часов после побега мужчин удалось задержать в районе реки Ушаковки.

«При виде полицейских они предприняли попытку скрыться, однако решительные действия сотрудников уголовного розыска и отличная физическая подготовка работников МВД свели к нулю шансы уйти от преследования. Полицейским даже приходилось несколько раз преодолевать реку вброд»,

— рассказали в региональном главке МВД.

В ведомстве также заявили, что уже сегодня беглецы будут возвращены в больницу.

В комплексе розыскных мероприятий принимали участие свыше 100 сотрудников: уголовный розыск, ППС, участковые, инспекторы ГИБДД и другие службы. Уточняется, что в отношении сбежавших пациентов возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности». Максимальное наказание за данное преступление предполагает до 5 лет лишения свободы.

«Еще будет выясняться, кто из сбежавших какую роль занимал. Судя по видео, не все эти шесть человек участвовали в угрозе убийством», — заявили в пресс-службе Следкома.

Это далеко не первый случай побега из психиатрических медучреждений России. Так, 9 февраля 2020 года стало известно, что в Ставрополе из психбольницы № 1 сбежал 17-летний подросток. Портал «Регион Online» сообщил, что парня поместили туда для проведения экспертизы по уголовному делу. Сотрудники МВД занялись розыском беглеца и спустя несколько часов вернули его обратно в медучреждение.

Ранее 28 декабря 2019 года, в Чите из психиатрической больницы имени Кандинского также сбежали два пациента 27 и 23 лет, находившиеся на принудительном лечении. По данным СМИ, это был уже второй их побег — первую попытку мужчины предприняли 6 ноября 2019 года.

В правоохранительных органах заявили, что оба беглеца попали в психбольницу после совершенных преступлений — один из них был осужден за убийство, а второй — за воровство.

Как сообщили в СК, мужчинам удалось сбежать, так как в медучреждении не было профессиональных сотрудников охраны, а также инженерно-технического охранного оснащения, что является обязательным требованием к психбольницам. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а обеспечивающих охрану работников уволили.

Одного из беглецов полиция смогла разыскать уже на следующий день, второй же пациент был задержан только в феврале 2019 года. Оба мужчины были отправлены обратно в психбольницу.