«Девять часов стояли»: в Химках образовалась пробка из скорых

За последние дни в Москве увеличился поток пациентов из-за активного распространения коронавируса. Так ответил оперативный столичный штаб по ситуации с заболеванием в беседе с изданием РБК, принадлежащим Григорию Березкину, на просьбу прокомментировать пробку из машин скорой помощи у Федерального клинического центра высоких медицинских технологий России Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках.

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«Все столичные стационары и станции скорой и неотложной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, т.к. подобные ситуации не носят системный характер», — заверили в штабе.

По словам собеседника издания, пациенты, которые были доставлены по скорой, получат необходимую медпомощь в стационаре. В штабе также обратили внимание, что в Москве помимо 13 стационаров пациентов принимают в нескольких частных больницах и федеральных стационарах.

«Только за последние сутки в федеральные центры ФМБА России поступили 347 пациентов. По состоянию на 11 апреля 2020 года общее число пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек», — приводит РБК заявление ФМБА.

В клиническом центре отметили, что в реанимации находятся 44 человека, из них 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее в сеть попало видео предположительно одного из сотрудников скорой помощи, который выезжая с территории ФМБА, рассказал, что «девять часов стояли сдавали» больную. На кадры также попала пробка из нескольких десятков машин скорой помощи, которые стояли на подъезде к медучреждению. «Началось. Кого тут только нету: одиннадцатая, двадцать шестая, пятьдесят седьмая…», — начал перечислять он номера подстанций, откуда прибыли машины скорой помощи с пациентами.

«Обалдеть», — заключил он.

За прошедшие сутки в России выявили 1667 случаев заражения коронавирусом в 49 регионах страны. Из них большая часть — 1030 новых заболевших — в Москве. Всего в стране зафиксировано 13584 случая инфицирования коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Из них почти 9 тыс. зараженных находятся в столице.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве сохраняется сложная и напряженная ситуация с распространением COVID-19. Он отметил, что это происходит из-за постоянного роста числа заболевших — «наплыв больных очень большой».

По его словам, столичные больницы «работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме».

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за последние дни увеличилось число госпитализированных с коронавирусом. Большая часть из них — с пневмонией.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией», — приводит ее слова столичный оперштаб.

По словам Раковой, количество больных с пневмонией по сравнению с прошлой неделей увеличилось «более чем в два раза». Вместе с ростом числа больных, которых госпитализируют в столичные больницы, увеличилась и нагрузка на медперсонал. «Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — подчеркнула вице-мэр.

Это при том, что распространение коронавируса в стране еще не достигло своего пика. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в интервью РИА «Новости» выразил мнение, что в настоящее время заболеваемость находится не то, что не на пике, но даже и не в середине. «Я вам точно говорю: никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — подчеркнул глава столицы.