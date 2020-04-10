«Свет погасили, музон играет»: как бизнес нарушает самоизоляцию

Красота требует жертв даже в пандемию

Развлекательные заведения, а также фитнес-клубы и салоны красоты в разных регионах России пытаются нарушить режим самоизоляции, введенный на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

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Так, до недавнего времени в Санкт-Петербурге работал фитнес-клуб, однако 9 апреля Фрунзенский районный суд вынес решение о закрытии организации на месяц.

Все началось 31 марта, когда Роспотребнадзор нагрянул в фитнес-клуб «Сила», расположенный на Бухарестской улице в районе Купчино. Придя с проверкой, сотрудники ведомства увидели, что организация по-прежнему принимает клиентов.

Генеральный директор фитнес-клуба так и не признал вину в нарушении режима самоизоляции. «Мужчина пояснил, что незаконную деятельность не осуществлял, услуги никакие не предоставлял. Он заверил, что у всех присутствующих в фитнес-центре на руках имелись документы, подтверждающие их принадлежность к профессиональному спорту», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

История с нарушением ограничительных мер, принятых в связи со стремительным распространением коронавируса, произошла и в столице. Здесь 35-летняя местная жительница сдала в полицию свою же 66-летнюю мать за то, что та пошла в парикмахерскую, нарушающую режим самоизоляции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, пожилая женщина услышала от знакомых, что в районе все еще работает один салон красоты. В итоге москвичка сказала мужу, что пошла выбросить мусор, а сама отправилась к парикмахеру. Спустя полчаса мужчина понял, что его обманули, однако на звонки нарушительница самоизоляции не отвечала. В итоге москвич связался с дочерью, чтобы та попробовала дозвониться до матери.

На ее звонок женщина ответила и «счастливым голосом» призналась, что «бес попутал», из-за чего она и оказалась в парикмахерской, писала Baza. При этом пенсионерка отметила, что коронавирусная инфекция ей не страшна, так как она в медицинской маске.

Тем не менее дочь решила доложить на мать и открытую парикмахерскую в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Вскоре организацию закрыли.

«Свет погасили, а музон играет»

В Санкт-Петербурге полиция обнаружила работавший, несмотря на самоизоляцию, бильярдный бар. Кировский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на два месяца деятельность заведения на улице Перекопской после того, как 8 апреля туда пришли полицейские с проверкой. Вход в помещение был закрыт, но в окне виднелись несколько мужчин с киями — они пили коньяк и ели бутерброды, писал сайт kp.ru.

«Тем самым ООО «Санта» не обеспечило соблюдение введенного запрета на осуществление данного вида деятельности. Законный представитель компании указал, что вину признает частично, поскольку данное правонарушение допустили его сотрудники, о чем ему стало известно только после прихода полицейских», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Работающее увеселительное заведение обнаружили и в городе Алапаевск Свердловской области. Там местные жители массово жалуются на шумный бар. Уральцы рассказали, что в ночь на 4 апреля внутри заведения громко играла музыка – на парковке же стояло множество машин, передавало сообщество «Лампа» в соцсети «Вконтакте».

В итоге они позвонили в полицию – сотрудники вынесли предупреждение. Но после того, как силовики уехали, заведение продолжило работать с выключенным светом и закрытыми дверьми. «В баре свет погасили, дверь закрыли, а музон играет», — отметили недовольные горожане.

О вечеринке, прошедшей в разгар пандемии, рассказал и глава Сургута Вадим Шувалов. 30 марта к нему стали поступать жалобы от горожан на местный ночной клуб «Марс». «В Сургуте, несмотря на все ограничения, отдельные личности продолжают славно веселиться в ночном клубе «Марс».

Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал. <...> О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу, — вот чего понять не могу»,

— возмутился Шувалов на своей странице в Instagram.

Глава Сургута заявил, что с этого момента все развлекательные и торговые точки будут тщательно проверяться на соблюдение ограничительных мер. «Нужно будет — и разъяснительные беседы проведем. Прямо как в детском саду», — подчеркнул чиновник в разговоре с порталом Ura.ru.

Что грозит нарушившим самоизоляцию бизнесменам

1 апреля в силу вступил закон, ужесточающий наказание за нарушение режима санитарно-эпидемиологических мер. Так, ИП и должностным лицам за это административное преступление грозит штраф в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, а также приостановка деятельности на три месяца. Организации могут наказать на 500 тыс. рублей, граждан – на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

При этом если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека, штраф для ИП или должностных лиц вырастает до 500 тыс. рублей, для предприятий и организацией – до 1 млн рублей, а денежное взыскание в отношении физических лиц составит 300 тыс. рублей. Кроме того, предпринимателей могут лишить их деятельности на срок до трех лет.

Если несоблюдение ограничительных мер повлекло за собой сбои в работе социально важных предприятий — например, промышленности, энергетики или транспорта – штрафы для должностных лиц составят 600-900 тыс. рублей. Организации будут вынуждены отдать 10 млн рублей, а граждане – от 300 до 400 тыс. рублей.