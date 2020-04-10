«Я был идиотом»: как политики плюют на самоизоляцию

Политики по всему миру призывают людей оставаться дома, а также принимать все необходимые меры для остановки распространения коронавируса. И в то же время сами нарушают установленные ограничения.

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Так, 9 апреля министр жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Роберт Дженрик, несмотря на введенный 23 марта режим самоизоляции, уехал в свой загородный особняк стоимостью 1,1 млн фунтов стерлингов, расположенный в 230 км от Лондона — в графстве Херефордшир. Сам Дженрик объяснил нарушение карантина тем, что приехал к семье.

«В Лондоне я только работал, выполняя министерские обязанности, я создавал систему для защиты групп населения, уязвимых перед коронавирусом. Как только у меня выдалась возможность работать дистанционно, я поехал в загородный дом, чтобы быть с моей женой, а также помогать заботиться о наших трех маленьких детях», — сообщил министр изданию Daily Mail.

Он добавил, что будет находиться в Херефордшире с семьей до тех пор, пока не выйдут новые указания правительства касательно изменений мер в борьбе с коронавирусом.

Тем не менее портал The Guardian отмечает, что Дженрик нарушает карантин не впервые, — неделей ранее он был замечен в доме своих пожилых родителей в Шропшире (графство в 64 км от Херефордшира – «Газета.Ru»). При этом издание подчеркивает, что отцу политика 79 лет, а матери – 69. Они особенно уязвимы в случае заражения коронавирусом.

На своей странице в соцсети Twitter министр заявил, что ездил к родителям только для того, чтобы передать им предметы первой необходимости, включая лекарства. «Они оба находятся на строгом карантине из-за возраста и состояния здоровья моего отца», — пояснил Дженрик. Он заверил подписчиков, что соблюдал необходимую социальную дистанцию.

При этом за день до поездки к родителям политик призвал британцев не выходить из дома. «Нам нужно остаться в самоизоляции, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения и спасти наши жизни», — писал Дженрик.

Днем ранее, 8 апреля, министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк признался, что также дважды нарушал ограничительные меры, действующие в стране.

По его словам, 4 апреля он вместе с семьей отправился на пляж, находящийся в 20 минутах езды от его дома. Также Кларк рассказал, что ранее отправлялся кататься на горном велосипеде.

«В то время, когда мы просим новозеландцев пойти на беспрецедентные жертвы, я подвел всю команду. Я был идиотом, и я понимаю, почему люди на меня разозлятся. Как министр здравоохранения я несу не только ответственность за исполнение правил, но еще и должен сам быть примером для других новозеландцев»,

— заявил политик в разговоре с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

Позже Ардерн заявила, что в обычных условиях Кларка следовало бы уволить, однако сейчас страна не может позволить нарушение работы сектора здравоохранения, поэтому политик будет лишь понижен в ранге.

«Это единственная причина, по которой доктор Кларк продолжит работать. Но он должен заплатить. Он нарушил правила», — пояснила премьер-министр Новой Зеландии. Она добавила, что Кларк будет уволен из министерства финансов, где он также ранее служил.

Подобный случай произошел и в ЮАР – там 8 апреля министр связи и цифровых технологий Стелла Ндабени-Абрахамс была временно отстранена от выполнения своих обязанностей из-за нарушения карантина – ее отправили в отпуск на два месяца, один из которых будет неоплачиваемым.

Политик пообедала с бывшим коллегой из кабинета министров, после чего выложила совместную фотографию в социальные сети.

«Общенациональный режим самоизоляции требует абсолютного выполнения со стороны всех южноафриканцев. А члены исполнительной власти несут особую ответственность за то, чтобы показывать пример населению, которому приходится приносить большие жертвы»,

— заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он также добавил, что попросил Ндабени-Абрахамс извиниться за свой проступок перед жителями страны. Сама министр также ранее сообщала, что признает свою вину.