Соблюдение карантина: Путин поручил усилить надзор

МВД и Росгвардия должны обеспечить дополнительные меры по контролю за россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и обязаны соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.

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«МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого ведомствам необходимо усилить контроль по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, которые участвуют в реализации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Первый доклад о проделанной работе представители ведомств должны сделать до 15 апреля. Затем необходимо будет отчитываться перед президентом каждую неделю.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правоохранители будут жестко штрафовать нарушителей карантина, которые выезжают в город на своих машинах. По словам политика, власти видят все автомобили тех людей, которые обязаны сидеть дома и никуда не выходить, однако не следуют этим правилам.

Собянин уточнил, что мера будет касаться исключительно тех людей, которые недавно вернулись из заграничных поездок, подтвержденных больных коронавирусом, а также их близких родственников и контактировавших с заболевшими COVID-19.

«Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, <...> мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», — предупредил московский мэр.

Уже сегодня, 10 апреля, был оштрафован первый москвич, который нарушил карантин.

Произошло это во время совместного рейда ГИБДД, МАДИ и АМПП на пересечении МКАД и Щелковского шоссе, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

«22 марта он поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. 4 апреля его выписали, а до 18 апреля он должен был находиться на домашнем карантине. Задержанный в ходе московского рейда нарушитель карантина заявил, что у него нет коронавируса», — говорится в сообщении департамента. Отмечается, что мужчину «в сопровождении полиции отвезли в больницу», а машину отправили на спецстоянку.

Сам нарушитель отметил в комментарии изданию «Подъем», что у него нет коронавируса, и он не представляет угрозы для общества. «Это все ошибочная информация. У всех в семье отрицательные тесты. У меня самого два отрицательных результата, у меня документально все есть. У меня все чисто и четко», — сказал он, добавив, что ехал не в магазин, а в инфекционную больницу.

Однако, по словам отца задержанного, его сын направлялся в магазин. «Сейчас уже недели две такое идет. Они в ГАИ просто деньги зарабатывают, всех так останавливают. Это просто вранье, у сына не было вируса. Клиника бумагу дала, что он здоров. Сын поехал на Левый берег, картошку-лук купить. Все машины там останавливают. Кто деньги дает — отпускают», — приводит «Подъем» его слова.

Так или иначе, но Департамент транспорта Москвы напоминает, что более 2500 камер будут фиксировать водителей, которые нарушили карантин.

За последние сутки в России выявлено 1786 новых случаев заражения коронавирусом в 57 регионах. За это же время от заболевания умерли 18 человек. В то же время выздоровели 97 человек. При этом из всего числа новых случаев COVID-19 1124 приходятся на Москву. Всего в стране зарегистрировано почти 12 тыс. инфицированных в 82 регионах. За весь период умерли 94 человека, выздоровели 795.