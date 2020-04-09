Как из ведра: Москву ждет дождливая неделя

Дожди и ветер нагрянут в Москву на предстоящей неделе, сообщили «Газете.Ru» синоптики центра погоды «Фобос».

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10 апреля холодный фронт принесет в столицу ливни и резкий порывистый ветер со скоростью 3-8 м/с. Омрачит пятницу и значительное снижение температуры.

Так, днем в Москве воздух прогреется лишь до +7…+9°C. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -1…+1°С. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Натиск холода усилится в субботу, 11 апреля. Температура, по прогнозам синоптиков, в этот день окажется ниже средних многолетних значений. Днем она не превысит +3…+5°С, а ночью вновь остановится на отметке в -1…+1°С.

Также столицу настигнет северо-западный ветер в 6-11 м/с и осадки в виде мокрого снега. Атмосферное давление будет около нормы — 748 мм рт. ст.

12 апреля, в День космонавтики, в Москву нагрянет антициклон. Поэтому днем будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха в это время суток составит +3…+5°С.

Ночью температура, наконец, не задержится на минусовых значениях, составив 0…+2°С. Дневной северо-западный ветер в 5-10 м/с ночью перейдет на южный в 3-8 м/с. Атмосферное давление превысит норму — 752 мм рт. ст.

Как сообщили в Роскосмосе, из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия в честь Дня космонавтики состоятся не 12 апреля, а 4 октября — в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

Кроме того, 12 апреля пройдет католическая Пасха. Напомним, что архиепископ Павел Пецци попросил всех верующих молиться в этот день дома и без крайней необходимости не посещать храм. Он дал всем единоверцам на это время диспенсацию, то есть освобождение, от обязанности участия в воскресных и праздничных богослужениях.

Зато в начале новой недели, 13 апреля, североатлантический циклон наконец принесет в столицу теплую погоду, прогнозируют синоптики. Днем будет облачно – местами пройдут дожди. Зато температура достигнет отметки в +11…+13°С.

Ночью нагрянет снег с дождем – временами сильный. Градусники покажут +0…+2°С. Дневной юго-западный ветер 5-10 м/с в темное время суток сменится северо-западным в 10-15 м/с.

Атмосферное давление будет низким — 736 мм рт. ст. Отметим, что на фоне низкого атмосферного давления всегда наблюдается снижение концентрации кислорода в воздухе – это опасно для людей, перенесших ишемические патологии, гипотонию, а также инфаркт миокарда.

При этом даже у здоровых людей велика вероятность снижения артериального давления – в частности эта проблема может настичь гипертоников. Кроме того, в этот день россияне могут почувствовать головокружение и головную боль.

Обширный атлантический вихрь, который нагрянет в Москву 14 апреля, будет сопровождаться дождем, а в ночные и утренние часы и вовсе — мокрым снегом. Температура днем не превысит и 0…+2°С, ночью опустится до -2…0°С. Порывы воздуха могут достичь 8-13 м/с. Атмосферное по-прежнему будет низким — 737 мм рт. ст.

Облачность не покинет столицу и в среду, 15 апреля. В этот день столбики термометров остановятся на отметке в +6…+11°С, ночью – на +2…+7°С. Ветер будет западный 5-10 м/с. Атмосферное давление сохранится ниже нормы — 743 мм рт. ст.

На фоне повышенного атмосферного давления 16 апреля погода наладится, прогнозируют синоптики. Днем температура достигнет +12…+17°С, ночью — +4…+9°С. Будет немного облачно, но без осадков. Также столицу настигнет северо-западный ветер в 3-8 м/с.

Пятница, 17 апреля, также порадует москвичей отсутствием осадков. Облачная погода будет сопровождаться температурой воздуха в +12…+17°С. Ночью, как и раньше, термометры покажут 4…+9°С. Ветер будет северо-западным 3-8 м/с, атмосферное давление — 745 мм рт. ст.