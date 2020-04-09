«Спали на ветках»: безумные истории побегов от COVID-19

Супругов из Свердловской области привлекли к административной ответственности после того, как они ушли жить в лес вместе с тремя детьми, чтобы спрятаться от коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте главка МВД по региону.

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Многодетная семья проживает в поселке городского типа Буланаш. 5 апреля 33-летний местный житель совместно с 30-летней женой решил совершить побег в чащу. Пара запаслась продуктами и взяла с собой один мобильный телефон — супруги условились периодически возвращаться в поселок для похода за едой в магазин.

В итоге уральцы взяли под руку детей четырех, восьми и 10-лет и, сообщив близким о намерении прогуляться, ушли в лес.

Сутки семья не выходила на связь – как выяснилось позже, ночью сельчане «спали на ветках под открытым небом».

6 апреля сестра 33-летнего мужчины заявила в правоохранительные органы об их исчезновении. В итоге на поиски уральцев выехал начальник отделения полиции Буланаша, участковый поселка и сотрудники по делам несовершеннолетних. Как отмечает ведомство, правоохранителям быстро удалось разыскать семью благодаря помощи работников лесного хозяйства.

Силовики доставили беглецов в отделение полиции, где врачи осмотрели детей — в целом, они не пострадали, но на коже одного из несовершеннолетних обнаружили клеща.

На допросе глава семьи признался, что решил уйти на самоизоляцию в чащу, так как испугался коронавирусной инфекции. В итоге обоих супругов привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Детей на время поместили в центр социальной помощи семьи и детям Артемовского района. Отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

«Сейчас все ответственные службы подключились к делу: и школа, и комиссия по делам несовершеннолетних. Будем решать, что дальше делать, дети пока в центре реабилитации отдохнут. Оснований лишать родителей прав пока нет, семья благополучная, отец работает», — рассказал глава городского округа Андрей Самочернов местному порталу E1.ru.

Сейчас в Свердловской области, по данным регионального Минздарва, находятся на лечении 59 инфицированных COVID-19 — ни один из зараженных не скончался.

Похожая история произошла в Испании. Там решили спрятаться от коронавируса 32-летняя россиянка и ее 43-летний партнер — перуанец, писал местный портал Ultima Hora.

Пара проживала в Мадриде. После того как COVID-19 начал стремительно распространяться по миру, россиянка и перуанец убежали в горы неподалеку от города, чтобы избежать заражения. Там они выкопали себе землянку и поселились в ней. Однако спустя несколько дней мужчина позвонил спасателям и попросил о помощи — по его словам, его девушка страдала от головокружения, а также не могла ходить.

Вскоре спасатели обнаружили землянку под укрытием из веток. Врачи диагностировали у пары переохлаждение. По предварительным данным, перуанец и гражданка РФ отправились в горы, не взяв с собой теплую одежду и обувь.

Сейчас жизни пары ничего не угрожает, писал портал. По состоянию на 9 апреля в Испании, по данным ВОЗ, зафиксировано 140 510 случаев инфицирования коронавирусом — скончались от болезни 13 798 граждан.

Побег в лес от коронавируса — распространенная мера безопасности и в Малайзии. В коренной народности под названием Оранг-асли рассказали, что доходы от продажи овощей, фруктов и каучука упали после объявления карантина в стране. Из-за нехватки денег на жизнь в больших населенных пунктах, а также слабого иммунитета, который отмечается у всех небогатых жителей страны, они вынуждены уйти в чащу.

«Мы уходим в лес, чтобы изолировать себя и найти пищу. Мы знаем, как добывать ее в лесу и кое-что можем самостоятельно посадить там», — пояснил житель деревни Джемери штата Паханг Бедул Чемаи агентству Reurtes.

Отмечается, что уровень бедности среди Оранг-ари составляет 30% — в то время как по всей Малайзии он не превышает 0,4%. «Один старейшина деревни сказал мне, что они либо умрут от вируса, либо умрут от голода», — заявила Илай Надия, правозащитница организации, помогающей Оранг-ари.

На данный момент от коронавирусной инфекции в Малайзии страдают 3963 человека. Умерли в результате заражения 63 пациента.