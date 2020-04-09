Ходит в школу: как 13-летний эстонец стал главарем нацистов

В Эстонии правоохранители нашли предполагаемого основателя и руководителя международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD) — им оказался 13-летний подросток, его в силу возраста не смогли арестовать. Об этом сообщил еженедельник Eesti Ekspress.

«Правоохранители задержали 13-летнего школьника, который действовал в интернете под ником Commander, в январе этого года. Парень проживает в маленьком эстонском городке, ходит в школу, его успеваемость нормальная. В последние месяцы члены группировки были арестованы в нескольких странах, однако в Эстонии несовершеннолетние не несут юридической ответственности и заключить его под стражу полиция не может», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, группировка действовала в сети. Выяснилось, что лишь отдельные члены группировки были старше 20 лет. Охват был масштабен: США, Великобритания, Канада, Германия, Литва, Польша, Хорватия, Нидерланды, Латвия, Эстония и некоторые другие страны.

Реклама

Согласно перепискам, сообщники обменивались руководствами по изготовлению взрывных устройств и советами по модификации и приобретению оружия. Основной деятельностью FKD оставалось распространение пропагандистских плакатов и флаеров.

Их «врагами» были евреи, которых они предлагали уничтожить, также они призывали расстреливать полицейских, политиков, евреев, либертарианцев, консерваторов, коммунистов, либералов, темнокожих, гомосексуалов и транссексуалов.

«Имеющие подобные радикальные взгляды люди общаются между собой на международном уровне, это общеизвестный факт. Полиция в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае», — заявил глава КАПО Алара Ридамяэ Eesti Ekspress.

При этом основателя FKD даже не смогли арестовать, потому что ему всего 13 лет. По словам эстонских правозащитников, полиции не пришлось проводить огромную работу — правоохранители просто вычислили предполагаемого преступника через интернет.

«В Эстонии нацизмом занимаются только 13-летние дети исключительно по причине своей несмышлености. Очень важно, что выявлен главарь нацистской группировки, но судить его нельзя — ему 13. Политически это крайне выгодное для Эстонии расследование», — подчеркнул юрист Сергей Середенко в разговоре с РИА «Новости».

Между тем, согласно информации из открытых данных, FKD — небольшая международная неонацистская организация, которая заявляет о превосходстве белой расы. Группировка считает, что насилие изменит существующую политическую и культурную системы. Преступная организация критикует и унижает другие движения за превосходство белых за то, что те слишком сосредоточены на общественном восприятии и не добиваются успеха.

По мнению создателей группы, должно быть создано этническое государство только для белых. Их задача — постоянно готовиться к разрушению общественного строя. В частности, последователи движения незаконно покупают оружие, а также производят взрывчатые вещества и боеприпасы, которые будут задействованы при перевороте.

9 августа 2019 года в Лас-Вегасе, штате Невада, по обвинению в хранении оружия арестовали одного из участников группировки Конора Климо. Ему также предъявили обвинение в изготовлении бомб. По данным правоохранителей, он планировал напасть на евреев и членов сообщества ЛГБТК. Оказалось, что мужчина был тесно связан с подразделением FKD.

Члены группировки вскоре раскритиковали Климо за то, что тот попался на глаза полицейским. «Предатели вроде Климо не убегут живыми. Они будут расстреляны на месте за то, что являются предателем вашей расы. Если бы у меня была только одна пуля, и я бы столкнулся с врагом и предателем, я бы оставил ее в нем», — отреагировал тогда один из участников FKD.