Последний эфир: в России начали проводить онлайн-похороны

В России начали предоставлять услуги онлайн-похорон. Люди могут обратиться к похоронщикам, которые организуют трансляцию погребения. Об этом сообщает портал Ura.ru.

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Так, одна из крупных компаний, у которой есть несколько офисов в Подмосковье, в том числе в Балашихе и Красногорске, предлагает организовать похороны, за которыми родственники смогут следить по видеосвязи.

«Мы первые, кто запустил такую услугу в России. Еще до пандемии люди спрашивали, как можно сделать так, чтобы родственники из других городов могли, не приезжая, следить за ходом похорон. Теперь это стало еще более актуально, когда присутствие родственников строго ограничено», — рассказал директор по развитию компании Павел Сосновый.

Более того, отмечается, что заявки на похороны также приходят удаленно: либо онлайн, либо по телефону. Однако с похоронным агентом все же придется встретиться, так как требуется свидетельство о смерти и заявление на организацию похорон.

Представитель агентства сам приезжает к заказчику, соблюдая все меры предосторожности, в медицинской маске и перчатках. Он забирает документы и оформляет все в госорганах. Остальное общение — только по телефону. После того, как все будет готово, ссылку на прямую трансляцию с похорон отправляют определенному кругу лиц, так что посторонние не смогут увидеть церемонию.

Виртуальное прощание с усопшим проходит в ритуальном зале крематория либо на кладбище. Устанавливается камера и ведется онлайн-трансляция. В ритуальном агентстве отмечают: главное, чтобы на месте похорон было устойчивое интернет-соединение. Стоимость онлайн-похорон не отличается от обычных, трансляцию обещают провести бесплатно.

«Практика, разумеется, необычная, но со стороны закона все сделано без нареканий. В такое непростое для страны время, возможно, сервис будет востребованным», — отметили в пресс-службе ГУ ЗАГС Московской области.

Такую же похоронную кампанию проводят и в Уфе. Как сообщает местное издание Ufa1.ru, «посетить» похороны россиянам можно будет путем просмотра видеотрансляции.

Глава одной из похоронных служб Александр рассказал, что это удобный способ в связи с введенными в регионах страны ограничениями. «В период самоизоляции на похороны нельзя собираться больше 10 человек, но прийти хотят многие. Поэтому церемонию прощания мы можем показать в прямом эфире», — пояснил он.

По словам руководителя компании, вести закрытую трансляцию в соцсетях будет их сотрудник — услуга бесплатная.

Между тем не все похоронщики планируют вводить такую услугу. «Никаких ограничений для людей не вводили, а об услуге онлайн-похорон не задумывались. Никому из людей не понравится прощаться с близкими в таком формате», — сообщили местному порталу Красноярска «Проспект Мира» в одной из похоронных компаний.

Российские компании, запуская сервис онлайн-похорон, последовали примеру зарубежных коллег. Так, в связи с пандемией COVID-19 американский центр по контролю и предотвращению заболеваний еще в конце марта постановил, что допускать к церемонии погребения можно только несколько человек, а для остальных следует организовать трансляцию.

К примеру, в городе Сиракьюз, штат Нью-Йорк, пастор из-за ограничений передвижения, введенных в связи с коронавирусом, не смог приехать на церемонию отпевания, которую должен был провести. Поэтому он провел службу дистанционно — с помощью веб-камеры.

На онлайн-трансляции перешли и британские ритуальные бюро. Однако если раньше в некоторых агентствах за эту услугу надо было заплатить, то теперь она бесплатная. Как рассказал «Би-би-си» владелец одной из компаний Мартин Роули, у него в конторе онлайн-трансляция стоила 62 фунта (около 5 700 рублей).

«В условиях нынешнего кризиса мы думаем, что можем помочь семьям, заплатив за них эту сумму», — заявил Роули.