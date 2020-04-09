Десять тысяч заболевших: как COVID-19 распространяется в России

Более половины новых случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Москве – 867 из 1459 кейсов по всей России. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Случаи заражения были выявлены в 50 регионах страны, после столицы по приросту заболевших следуют Подмосковье – 199 человек за день и ночь среды, и Санкт-Петербург. В Северной столице заразились 44 человека.

На четвертом и пятом местах – Брянская область, там число заразившихся за сутки достигло 40 человек, и республика Коми: в этом регионе 31 новый пациент с COVID-19 за минувший день.

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Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в России преодолело отметку в 10 тыс., (10 131) человек. Коронавирус зафиксирован в 81 регионе РФ, случаев инфекции пока не выявлено лишь в 4 субъектах – Ненецком АО, на Чукотке, в Туве и Алтае.

Сообщается и о новых летальных случаях – 13 человек по России скончались в результате заболевания. Общее число жертв достигло 76 человек. При этом 698 россиян выздоровели.

Оперштаб Москвы подчеркивает, что коронавирус передается людям вне зависимости от возраста – половина новых носителей инфекции в столице моложе 45 лет. Всего в Москве – 6698 заболевших.

Число выявленных случаев COVID-19 в России сравнимо с показателями Южной Кореи – там с начала вспышки коронавируса заразились 10 384 человека, умерли 200, выздоровели – почти 7 тыс. пациентов.

Российский показатель гораздо меньше, чем в западноевропейских странах – в Италии и Испании заражены 140-150 тыс. человек, в Великобритании зафиксировано 62 тыс. заболевших, а в Германии – 113 тыс. случаев. Несравнимо и число умерших – в Италии скончались 18 тыс. человек, в Испании – 15 тыс. человек. В Англии и ФРГ – более 7 и 2,5 тыс. смертей соответственно.

В Швеции, где заразились 8,4 тыс. человек, умерло тоже гораздо больше пациентов, чем в России – 687. А в Польше, где заражено 5205 человек, от COVID-19 умерли 159 пациентов.

Наибольшее число зараженных из всех стран мира – в США, где подхватили коронавирус 429 тыс. американцев. За месяц с небольшим от связанных с заразой заболеваний умерло более 14 тыс. человек. В Канаде на почти 20 тыс. заболевших приходится 436 жертв.

Главный способ профилактики болезни — тщательно мыть руки с мылом. Вместе с тем еще в конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и орально-фекальным.

Предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать смартфоны и прочие гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этилового спирта) и не забывать о регулярной уборке помещений. Кроме того, нужно протирать антисептиком дверные ручки и выключатели.

При COVID-19 фиксируются три симптома, которые чаще всего проявляются вместе, что не характерно для других заболеваний. У зараженных наблюдаются жар, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Кроме того, могут развиться боли в голове, мышцах и горле, а также утомление. Диарея при коронавирусе случается редко, хотя такие случаи также были зафиксированы. Насморк у заболевших COVID-19 практически не встречается.

Напомним, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, расстояние между людьми может достигать пары метров, чтобы один заразил другого. Также возможно занести инфекцию, потрогав грязными руками лицо — нос, рот и глаза, слизистые поверхности тела.

В отдельных случаях заболевание протекает без пневмонии и сопровождается редким сухим кашлем и незначительным повышением температуры тела, высокая заразность больного при этом сохраняется.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова пару дней назад заявила, что пик коронавируса в России наступит через 10-14 дней. Она пояснила, что к таким выводам пришли лучшие прогностические группы ученых.

Скворцова добавила, что после выхода на пик эпидемия продержится еще какое-то время и начнет отступать. На «спуск» с плато уйдет примерно столько же времени, сколько потребовалось на подъем. Ориентировочно, спуск с плато начнется в конце июня.