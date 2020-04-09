«Выносили на руках»: в Москве сгорел дом престарелых

Причиной пожара в частном доме престарелых «Третий возраст» в Москве мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

«По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. Что именно привело к взрыву, выясняется. Среди версий — нарушение технологического процесса и несоблюдение правил безопасности при попытке устранить неисправность», — заявил источник.

Первой жертвой происшествия стал работник котельной. Начавшийся пожар перекинулся на электрокабели и помещения первого этажа, в результате чего погибли еще трое человек, 16 пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Реклама

После ЧП все пострадавшие были доставлены в московские больницы. После осмотра докторов одного из них отпустили на амбулаторное лечение, остальных поместили в реанимацию.

«Госпитализированные — мужчины и женщины в возрасте от 66 до 90 лет. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое, четверо находятся на искусственной вентиляции легких», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, у пожилых людей диагностировано отравление продуктами горения, ожоги верхних дыхательных путей, ожоги тела.

В общей сложности на момент возгорания в здании, расположенном на западе столицы, находились 53 человека – из них 48 постояльцев и пять сотрудников. Пожилых людей приходилось выносить из огня на руках, так как многие из них не могли передвигаться.

«Постояльцы, которые не могли самостоятельно передвигаться, остались на кроватях и прикрывали лица одеялом, чтобы защититься от дыма. Учитывая возраст людей, было принято решение выносить их на руках. Несли в одеялах по лестничным маршам»,

— рассказал РЕН ТВ заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС по Москве Максим Латаев.

Сразу после пожара обитателей сгоревшего пансионата разместили в соседнем корпусе. Позже 28 человек перевезли в социально-реабилитационный центр столичного департамента соцзащиты. По словам вице-мэра столицы Анастасии Раковой, возможность разместиться там будет предоставлена всем постояльцам.

«Всем пострадавшим при пожаре предложено размещение в городских учреждениях социальной защиты. Каждому будет оказана помощь, при необходимости психологическая или медицинская. Мы держим ситуацию на контроле», — отметила она.

Произошедшему в среду, 8 апреля, вечером пожару площадью 300 кв. метров был присвоен третий ранг сложности — загорелись, в частности, электрокабели на первом этаже четырехэтажного здания. По факту происшествия главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело. В рамках расследования, в числе прочего, будет установлено, насколько в здании соблюдались меры пожарной безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования в связи с трагедией. «К моему глубокому сожалению, при пожаре в частном пансионате, по предварительным данным, два человека погибли. Приношу искренние соболезнования близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Будет проведено тщательное расследование причин происшествия», — заявил Собянин ранее.

По данным СМИ, частный пансионат, открытый в бывшей деревне Мякинино в районе Кунцево, полгода назад проверял Роспотребнадзор — и выявил ряд нарушений.