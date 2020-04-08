Жертвы COVID-19: в США установлен антирекорд

За минувшие сутки в США от коронавирусной инфекции и связанных с COVID-19 осложнений умерло 1858 человек. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе информации от федеральных властей и штатов, 7 апреля побит антирекорд.

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Перед этим самым смертельным днем оказалось 3 апреля – тогда за сутки умерло более 1,4 тыс. американцев.

Власти США сдаваться не намерены и призывают граждан страны помогать в борьбе с коронавирусом. Вице-президент Майк Пенс заявил, что в стране становятся заметны «признаки прогресса».

В пользу его слов об улучшении ситуации в США свидетельствуют данные из центров эпидемии: Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго. «Возникают некоторые признаки выравнивания», – подчеркнул вице-президент США.

Двумя днями ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что стал виден «свет в конце тоннеля» после окончания эпидемии. «Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. Надеюсь, в недалеком будущем мы сможем гордиться тем, что сделали», — отметил он. По словам Трампа, хороший знак – снижение числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке, где зараженных больше всего в Америке.

В то же время главный хирург США Джером Адамс заявил, что текущая неделя «станет Перл-Харбором» для современников, передает газета The New York Times.

«Это будет наше 11 сентября. Тяжелейший момент для многих американцев за всю их жизнь», – подчеркнул медицинский чиновник.

Нападение на Перл-Харбор было совершено японской военной авиацией 7 декабря 1941 года – ранним утром без объявления войны они разбомбили базу ВМС США на Гавайях. Были уничтожены многие американские корабли, погибли 2400 военных и гражданских лиц, ранены были около 5 тыс. После этой атаки Вашингтон принял решение вступить во Вторую Мировую войну.

11 сентября 2001 года произошла террористическая атака на башни Всемирного торгового центра (WTC) в Нью-Йорке. В небоскребы врезались два самолета, захваченные членами организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Погибли 2977 человек, ранения получили около 6,3 тыс. После этого США начали войны в Афганистане и Ираке.

Слова главного хирурга США поддержал руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. «Американцев ждет плохая неделя, советую пристегнуть ремни. Для некоторых это будет шокирующим, это, безусловно, очень неприятно видеть», — подчеркнул он.

По словам Фаучи, пока что санитарные власти США не могут взять под контроль вспышку коронавируса нового типа. Однако «они стараются изо всех сил», подытожил он.

Сейчас именно Соединенные Штаты – страна, в наибольшей степени пораженная коронавирусом. Там подтверждена 401 тыс. случаев COVID-19, скончалось 13 тысяч человек с этим диагнозом. Это на 4 тысячи жертв меньше, чем в Италии – где заражены 135 тыс. человек.

Америка оказалась не готова к пандемии – нью-йоркским врачам, сражающимся с COVID-19, не хватает средств индивидуальной защиты, масок и перчаток. Главврач медцентра SUNY Уэйн Райли заявил, что медикам приходится заменять хирургические халаты мешками для мусора и дождевиками.

Для борьбы с COVID-19 федеральные власти решили направить несколько тысяч военных – они должны помочь властям штатов. «Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей. Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере», — заявил ранее Дональд Трамп.

Как минимум тысяча солдат будет направлена в Нью-Йорк, добавил он. Несмотря на оптимизм американского лидера, он признает, что грядущие дни будут «крайне тяжелыми».

Коронавирус подхватывают отнюдь не одни простые американцы – положительные результаты тест на COVID-19 показал у сенаторов Рэнда Пола, Теда Круза, главы персонала Белого дома Марка Мэдоуза. Заражены и голливудские звезды – Том Хэнкс, Идрис Эльба, а также баскетболист Кевин Дюрант.

Власти США и СМИ призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости, мыть руки с мылом, использовать санитайзеры и воздержаться от контактов с другими людьми — чтобы не разносить заразу.