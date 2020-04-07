«Не заходить»: насколько опасны квартиры зараженных COVID-19

В квартиру, где был обнаружен зараженный коронавирусом, нельзя впускать людей без защитной одежды на протяжении трех дней. Об этом «Газете.Ru» сообщил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Потенциальным местом заражения квартира человека с подтвержденным COVID-19 может считаться трое-четверо суток. За это время туда лучше никому не заходить кроме самого больного, если он лечится дома. Это связано с тем, что вирус может до сих пор находиться на одной из гладких поверхностей.

После выздоровления человека, когда тот перестает распространять бактерии, он также благополучно умирает – это не сибирская язва, у которой есть споры, живущие долгие годы. Коронавирус живет считанные дни», — отметил специалист.

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Поддержала мнение Авдеева и главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. По ее словам, если человек проходит лечение в больнице, его квартира сама «обезвредится» за три дня. В случае, если лечиться приходится на дому, после выздоровления достаточно просто сделать генеральную уборку.

«За то время, пока человек находится в больнице, коронавирус уже успеет уничтожиться сам — он же не может жить вечно. На поверхностях может продержаться очень недолго, максимально на пластике — 72 часа. Если в квартиру за это время никого не впускать, то уже очень скоро там все будет обезврежено. Тем не менее, уборку с антисептиками, безусловно, стоит сделать – в том числе для самоуспокоения», — подчеркнула Ткачева.

Ранее, 4 апреля, такие же сроки «жизни» коронавируса на поверхностях уже обозначала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, наиболее распространенным остается капельный путь заражения.

«Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем, 96% случаев связаны с капельным путем, и только 4 или 6%, по оценкам разных исследований, это воздушный путь», — заявила Попова.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины сроки существования COVID-19 определили иначе — по мнению специалистов, он может сохранять жизнеспособность до пяти суток в разных условиях. «Коронавирусы могут жить на поверхностях до 5 дней. Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности — ручки дверей, перила, предметы общего пользования», — говорится в сообщении ведомства.

В начале апреля ученые из Университета Гонконга установили, что время жизни коронавируса может отличаться в зависимости от поверхности, на которую он попадает. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

Согласно заключению гонконгских специалистов, на типографской бумаге или салфетках инфекция живет меньше трех часов. На дереве или ткани — например, медицинском халате — он остается на протяжении суток. На стекле или бумажных купюрах COVID-19 способен задержаться на три дня, а на нержавеющем железе или пластике — на семь.

К аналогичным выводам в середине марта пришли и специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). В рамках исследования они имитировали распространение вируса вокруг зараженного человека при чихании и кашле, а также при прикосновении к предметам.

Согласно полученным данным, COVID-19, распространяясь при чихании, остается жизнеспособным как минимум в течение трех часов. На меди он задерживается на четыре часа, на картоне — на сутки, а на пластмассе и нержавеющей стали может просуществовать трое суток.

Ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд отметил, что именно с передачей вируса через поверхности была связана вспышка коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.

По его словам, коронавирусы в целом слабо приспособлены к выживанию в открытом пространстве. Однако в составе воды они могут существовать до девяти суток, а при охлаждении и заморозке — до нескольких лет.

В феврале немецкие ученые, в свою очередь, пришли к выводу, что при комнатной температуре коронавирус может сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик, до 9 дней — для сравнения, вирус кори может жить на загрязненных предметах всего два часа. При этом некоторые ветеринарные коронавирусы, которые инфицируют только животных, могут сохраняться на предметах более 28 дней.

«Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок их жизни», — сообщил автор статьи, медик Гюнтер Кампф из Университетской больницы Грайфсвальда.

Он отметил, что для эффективной борьбы с вирусом необходимо тщательно дезинфицировать поверхности специальными растворами. Обязательной мерой также является частое мытье рук и протирка предметов, с которым могли контактировать инфицированные.

«В больницах это, например, дверные ручки, а также кнопки вызова, тумбочки, каркасы кроватей и другие предметы, изготовленные из металла или пластика, находящиеся в непосредственной близости от пациентов», — объяснил Кампф.