По примеру США: ЕГЭ предложили отменить из-за пандемии

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин, представляющий КПРФ, предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину отменить в 2020 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможность в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы», — заявил парламентарий.

Смолин добавил, что глава правительства ответа на это предложение давать не стал. Разговор проходил в видеоформате. Депутат отметил, что сейчас ЕГЭ отсрочен более чем на две недели – однако пандемия коронавируса и его распространение в России могут и не закончиться к началу мая.

Реклама

«Поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году», – передает слова Смолина «Российская газета».

Комментируя обращение к американскому опыту, депутат от КПРФ отметил, что ЕГЭ вводился когда-то именно по примеру США. «Теперь можно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы в этом году по результатам текущей успеваемости и внеучебным достижениям, так называемому портфолио, принимать студентов», – добавил Смолин.

4 апреля в Министерстве просвещения заявили, что учебный год в России могут продлить в некоторых школах до 8 июня – вплоть до запланированного начала ЕГЭ. Однако и дата госэкзамена может быть сдвинута на более поздний срок, если эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшится.

Конкретного решения пока что нет, добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что возможности сдавать ЕГЭ удаленно, на дому, нет – это признали ранее в Рособрнадзоре. «Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», – заявил замглавы ведомства Анзор Музаев.

Кроме того, из-за коронавируса Минобрнауки решило перенести вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что сроки будут меняться в зависимости от переносов ЕГЭ. Также он добавил, что хотелось бы зачислить поступивших во второй половине августа, чтобы начать учебный год с 1 сентября.

27 марта заместитель председателя Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой перенести ЕГЭ на август. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, активными и долгосрочными пандемическими вызовами, в целях принятия превентивных мер по сохранению жизни и здоровья школьников», — объясняются в письме причины такой инициативы.

Чернышов отметил, ссылаясь на экспертные мнения, что уровень дистанционного образования, введенного для профилактики заражения COVID-19, не в полной мере устраивает как родителей, так и самих школьников. Специалисты Института прогрессивного образования (ИПО) отмечают в свою очередь, что 36% учащихся и 48% родителей со всей России нуждаются в дополнительном времени, чтобы повысить уровень итоговых знаний.

«Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления», — заявила директор ИПО Анна Маркс.

Она отметила, что российская система школьного обучения оказалась не готова к переходу на дистанционное образование. Многие уроки просто-напросто свелись к конспектированию учебников.

18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы в России уходят на трехнедельные каникулы на фоне распространения инфекции. Глава ведомства рассказал, что вынужденные весенние каникулы продлятся с 23 марта по 12 апреля. В это время школы организуют дистанционное обучение для детей, откроют доступ к образовательным онлайн-ресурсам. Министр пояснил, что школы продолжат свою работу в период каникул. Однако впоследствии государственные общеобразовательные и спортшколы Москвы, а также учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Было решено, что они не будут работать с 21 марта до 12 апреля включительно. После этого был продлен до 30 апреля.

ЕГЭ как система оценки знаний выпускников регулярно критикуется, но отменять ее власти не собираются – она указывает на пробелы в знаниях учеников.