«Я ничего не нарушил»: почему наказали Иисуса Воробьева

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей москвича Иисуса Воробьева за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали его во время прогулки с собакой в районе Патриарших прудов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Житель столицы был признан виновным по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Воробьева задержали 4 апреля. Правоохранители подошли к мужчине в связи с тем, что он нарушил режим самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин «Интерфаксу».

«На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его», — пояснили в ведомстве.

Видео задержания москвича было опубликовано в соцсетях — на нем видно, что после того, как силовики посадили Воробьева в автозак, его собака осталась на улице одна. «Я хотел женщине отдать поводок и сказать адрес, чтобы она довела — тоже не дали. Я в автобусе, собака около забора прыгает. Они туда-сюда ходят. Такое ощущение, что сумасшедших одели в форму и сказали: «Ходи и всех задерживай», — пожаловался мужчина порталу Meduza.

В спецмашине москвич возмущался тем, что ему не дали позвонить супруге — СМИ опубликовали ролик, на котором мужчина резко высказывается в адрес полицейских.

Позже Воробьева доставили в ОВД «Пресненский» — там, по его словам, он отказался назвать свое имя. «Я в соответствии со статьей 51 Конституции не собирался что-либо объяснять и называть себя. Дежурный стал меня уговаривать, я сказал, что со мной не надо разговаривать», — сообщил задержанный изданию Meduza.

Уже после этого его увезли в ОВД «Хамовники» для установления личности — сотрудники отдела хотели провести дактилоскопию, но и на нее мужчина не согласился. Данные Воробьева удалось узнать только после того, как приехал его адвокат.

И по сей день москвич категорически не признает себя виновным — он утверждает, что находился лишь в 100 метрах от своего дома. «У полиции не было ни одной причины ко мне подходить и тащить меня в машину. Там на видео видно, что я прошу собаку отвести. То, о чем я их просил, и то, что я ничего не нарушил, — это почему-то скрывается», — пояснил житель столицы RT.

Также он подчеркнул, что Патриарших прудов нет в списке закрытых на время самоизоляции парков культуры и отдыха, которые перечислены в указе мэра Москвы от 2 апреля 2020 года. «На Патриарших прудах нет никаких обозначений, что гулять тут нельзя. Если в законе нет Патриаршего пруда, что он закрыт, то туда можно ходить», — объяснил свои действия Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Между тем в городском управлении МВД подчеркнули, что Патриаршие пруды закрыты для посещения — кроме того, Воробьев находился там очень долго, а при задержании вступил в перепалку с полицейскими, передавала Meduza.

На вопросы пользователей соцсети об участи собаки москвич ответил, что она самостоятельно потом вернулась домой. «Все-таки он собака, он понимает: если постоянно ходишь одной дорогой гулять, можно запомнить. Как-то он догадался, он умный пес», — рассказал мужчина.

Между тем глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас возмутился действиями правоохранителей – он считает, что подобное поведение в период всеобщей самоизоляции приведет к тому, что граждане массово будут подавать иски против полицейских. «Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной «самоизоляции», — заявил сенатор в разговоре с «Интерфаксом».