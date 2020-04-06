«Окропите куличи сами»: что делать верующим в праздники

Вино и маца на дом

Пандемия коронавируса COVID-19 серьезно повлияла на множество религиозных праздников — из-за распространения заболевания верующие вынуждены проводить мероприятиях в условиях самоизоляции.

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Первыми с вопросом, как отмечать один из важнейших праздников года, сталкиваются иудеи — в 2020 году Песах отмечается с 8 по 16 апреля. В эти дни евреи празднуют исход из Египта и освобождение из рабства — в первый вечер недели они, как и всегда, планировали собираться на особенную вечернюю трапезу, пасхальный седер, в общинах и синагогах.

Однако в этом году вместе выпить по четыре положенных традицией бокала вина и преломить мацу иудеи не смогут — с 18 марта все синагоги закрыты на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Теперь отмечать важный день всем причастным придется дома, заявил «Газете.Ru» главный раввин Москвы и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

«Каждый год мы отмечаем седер вместе, собираясь несколькими поколениями семьи за одним столом. В этом году люди будут вынуждены провести праздник в своих домах, и для многих это будет первый подобный опыт. Это, безусловно, тяжелое обстоятельство и испытание для одиноких людей, которые раньше могли прийти на пасхальный седер в общину, найти там компанию, отпраздновать Песах в кругу друзей и единомышленников», — признал раввин.

Однако он увидел в нынешних обстоятельствах и положительную сторону. «Но не все так плохо, есть и хорошие новости. Все продукты, которые нужны для Песаха, сейчас доступны в магазинах и общинах, их можно заказать с доставкой на дом. А ведь бывали годы, когда даже мацу достать было невозможно. Именно поэтому все не так страшно, как кажется», — добавил Пинхас Гольдшмидт.

Необходимые на Песах продукты — предмет особой озабоченности иудеев перед праздником — пообещали предоставлять в Федерации еврейских общин России. Там рассказали «Газете.Ru», какие меры были приняты для того, чтобы верующие смогли отметить праздник, соблюдая традиции.

«В первую очередь, у нас отменены общественные седеры. В связи с этим появилось очень большое количество заранее подготовленных онлайн-уроков и материалов о том, как провести Песах дома. Кроме того, людям раздают бесплатные пасхальные наборы, в которые входят маца, виноградный сок, составляющие кеары (особое блюдо, использующееся только для трапезы седера) и другие приятности в зависимости от региона», — объяснила представитель Федерации.

В пресс-службе уточнили, что получить набор можно только заранее договорившись о встрече. Тем, кто из дома выходить сейчас не может, продовольствие могут доставить на дом.

«Для того, чтобы получить набор, нужно связаться с раввином или с председателем общины, договориться на определенное время. Тем, кто не может выйти на улицу из-за карантина или в связи с возрастом, их развозят курьеры», — сказала собеседница издания. Правда, в аффилированном с организацией Московском еврейском общинном центре вопросу корреспондента «Газеты.Ru» по поводу доставки мацы удивились и заявили, что «все могут приехать на машинах».

Удаленка или антисептик

Католический архиепископ Павел Пецци также просит верующих молиться дома и без крайней необходимости не посещать храм в день Пасхи, которая состоится 12 апреля. Кроме того, он дал всем верующим на это время диспенсацию, то есть освобождение, от обязанности участия в воскресных и праздничных богослужениях.

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Декретом от 19 марта священнослужитель предоставил дар специальных индульгенций для заболевших, работников здравоохранения и их родных, а также остальных прихожан, которые, по решению властей, не могут посещать храм.

Архиепископ подчеркнул, что празднование Страстной Недели, а также Пасхального Триденствия, необходимо провести удаленно. «Я предлагаю всем нам взять на себя трудный, но необходимый подвиг: не выходить из наших домов для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии и строго соблюдать распоряжения гражданских властей относительно режима самоизоляции и ограничения передвижений. В этих условиях прошу приходских настоятелей, насколько представляется возможным, позаботиться о людях, находящихся дома, и в частности организовать исповедь на дому», — заявил Пецци на сайте римско-католической архиепархии Божией матери в Москве.

Освятить еду для празднования Пасхи за торжественным столом ночью, утром воскресенья или днем архиепископ предложил самостоятельно.

«Если у вас имеется освященная вода, используйте ее для освящения пищи. Если освященной воды нет — просто прочитайте молитвы. Уместно, чтобы это сделал отец семейства или старший по возрасту член семьи», — порекомендовал Пецци.

Однако если верующие все-таки решат посетить храм, то архиепископ выпустил приказ о правилах приема граждан. В помещении может находиться не более 50 человек — все они будут соблюдать дистанцию.

При причащении, если священник контактировал с прихожанином, то рекомендуется приостановить процедуру и обработать руки обеззараживающим средством. Почитание креста, икон и мощей в этот период совершается только поклоном.

Более того, настоятелям следует обеспечить санитарно-гигиенический контроль в храмах и приходских помещениях посредством влажной уборки с помощью дезинфицирующих средств, прежде всего, исповедален, дверных ручек и других поверхностей, а также частого проветривания. По возможности следует разместить в храме и приходских помещениях в общедоступных местах дезинфицирующие средства — гели, кожные антисептики, влажные салфетки.

Онлайн-службы и самостоятельное освящение

Пасха у православных верующих в 2020 году состоится 19 апреля — и тоже в условиях самоизоляции. Ранее глава Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда заявил, что Пасха в России будет в любом случае. «Ее праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем и сейчас», — отметил Легойда РИА «Новости». В то же время митрополит Иларион высказал предположение, что в этом году православным гражданам придется наблюдать лишь онлайн-трансляцию богослужений.

Протоиерей Максим Первозванский сообщил «Газете.Ru», что в специально созданной комиссии при патриархе Кирилле в настоящее время идет бурное обсуждение празднования Пасхи в новых обстоятельствах. «Страна у нас большая, и ситуация в регионах различная. Соответственно, необязательно предполагать единое решение для всех», — подчеркнул он.

По мнению отца Максима, в некоторых областях России не нужно отказываться от посещения богослужений — достаточно соблюдать социальную дистанцию при походе в храм.

Тем не менее, москвичам Максим Первозванский порекомендовал оставаться на Пасху дома. «Я бы советовал руководствоваться в каком-то смысле трагическими словами святейшего патриарха, который заявил, что он, человек, который 50 лет звал людей в храмы, сейчас призывает всех быть здравомыслящими, благоразумными и остаться дома. Тем более богослужения из многих храмов действительно будут транслироваться и по телевизору, и в интернете», — пояснил протоиерей.

Настоятель храма Космы и Дамиана Александр Борисов согласился со словами отца Максима. «Есть три простых обстоятельства: опасность распространения коронавируса при посещении храмов, послушание патриарху, который рекомендует воздерживаться от присутствия на богослужениях, и, наконец, простое гражданское повиновение, а христиане должны быть сознательными гражданами своей страны», — пояснил протоиерей «Газете.Ru».

Ранее митрополит Иларион заявил, что, несмотря на карантин, церквям стоит продолжать освящать куличи и пасхи прихожан. Тем не менее, отец Александр считает, что от данной традиции все же стоит отказаться.«В крайнем случае каждый может взять крещенскую воду и окропить куличи с молитвой «Отче наш». Ведь даже таинство крещения в экстренных случаях может совершать любой христианин без присутствия священника», — объяснил протоиерей.

«Я понимаю, что, наверное, люди рассматривают ограничительные меры Церкви как маловерье, но мы знаем слова Христа: «Не искушай Господа Бога своего» (данная фраза употребляется, когда кто-то подвергает себя очевидной опасности только из-за уверенности в Боге. – «Газета.Ru»)», — добавил он.

Дистанционное чтение Корана

Под угрозой срыва оказались и мероприятия в честь обязательного для мусульман поста Рамадана, который начнется 24 апреля, рассказали «Газете.Ru» в Совете муфтиев России.

«Мы 24 апреля вступаем в пост Рамадан — он предполагает ежевечерние-еженочные молитвы и ночные бдения. Это уже все исключено однозначно. До Ураза-байрама, который должен состояться 24 мая, нам еще далеко. Полагаясь на благословение Всевышнего, мы думаем, он может пройти в открытом режиме. В любом случае проповедь будет звучать обязательно — прилюдно или нет, время покажет», — пояснила глава пресс-службы Совета Гульнур Газиева.

Ураза-байрам считается одним из двух главных дней исламского поста. Он знаменует завершение Рамадана и отмечается еще со времен пророка Мухаммеда, то есть с 624 года. В это торжество включено множество массовых мероприятия: обязательный сбор милостыни на благотворительность, праздничная ритуальная молитва ид-намаз, а также семейные и дружеские застолья.

Но уже с 18 марта, согласно приказу председателя Духовного управления мусульман и Совета муфтиев РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, в мечетях, находящихся в юрисдикции Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, приостановлено проведение всех массовых богослужений, общение имамов с верующими, а также образовательная деятельность.

Представитель Совета муфтиев отметила, что еще с того дня, то есть до введения режима самоизоляции, многие сотрудники мечетей перешли на дистанционный формат работы — в основном это пожилые люди и те, кто добровольно ушли на удаленку, опасаясь коронавирусной инфекции.

С 28 марта все служители начали работать из дома. «В Московскую Соборную мечеть сейчас приходят только имамы, которые посменно читают Коран. Также проводятся пятикратные и пятничные молитвы, но не по строгому предписанию – их читают сотрудники, которые свободны»,

— рассказала представитель Совета муфтиев.

Несмотря на отсутствие людей в мечетях, там ежедневно проходит полуторачасовая дезинфекция, подчеркнула Газиева. «А еще с 8 марта повсюду были прикреплены антисептики, а гостям Московской Соборной мечети — например, журналистам — выдаются маски и бахилы», — заключила собеседница «Газеты.Ru».

3 апреля муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился к единоверцам — в своей речи он попросил всех верующих молиться, поблагодарил врачей за их борьбу с коронавирусом, а также предположил, что COVID-19 настиг человечество для для того, чтобы «напомнить <...> о нашем происхождении от одного прародителя».

«И да поможет нам всем Всевышний Создатель объединиться под еще одним великим исламским лозунгом – «А дело их по [доброму] совету между ними!» Только осознав великий смысл это Божественного Наставления, скоординировав на его основе свои действия, оказывая друг другу бескорыстную помощь, мы сможем справиться с обрушившейся на все человечество бедой и выйти из нее с минимальными потерями», — заключил председатель Совета муфтиев РФ.