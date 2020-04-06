«Его все бесило»: что известно о рязанском стрелке

Правоохранители Рязанской области продолжают расследование убийства пяти человек — 31-летний местный житель Антон Франчиков, открывший стрельбу накануне, арестован и дал признательные показания. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Трагедия произошла 4 апреля 2020 года в поселке Елатьма Касимского района Рязанской области: в ходе конфликта Франчиков застрелил из охотничьего ружья пять человек — троих он убил в подъезде, двоих во дворе.

Жертвами трагедии, по данным Telegram-канала Mash, стали 31-летний Максим Ухов, 26-летний Илья Кондраков, 24-летний Виктор Капитанов и супружеская пара — 22-летняя Кристина и 24-летний Евгений Табуновы. По данным СМИ, девушка была беременна.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий стрелявший был задержан. В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвел выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной.

Следственным комитетом по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». В ходе осмотра места происшествия и обыска с участием следователей-криминалистов и эксперта отдела криминалистики следственного управления обнаружены и изъяты криминалистические объекты — следы, а также орудие преступления. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сосед Франчикова рассказал сайту kp.ru свою версию произошедшего. «Я вечером укладывал детей спать. Услышал три выстрела: всерьез не воспринял, подумал, что молодежь петардами балуется. Потом — небольшое затишье, и еще два выстрела. Когда вышел — увидел трех человек без движения. Один лежал боком, двое — лицом в пол», — поделился мужчина.

Как рассказали телеканалу RT жители Елатьмы, Франчикова они считали конфликтным и не всегда адекватным человеком, склонным к проявлению агрессии. Мужчина регулярно выражал недовольство действующей властью, работой местных чиновников, своими односельчанами. Более того, он провоцировал конфликтные ситуации из-за незначительных поводов.

Глава поселкового совета депутатов Людмила Анфилова рассказала RT, что Антон Франчиков на момент убийства находился в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком, его 27-летняя жена работает терапевтом в местной больнице.

«Отзывы о нем такие: резкий, взрывной, очень агрессивный. Я пару раз слышала, как он с главой администрации разговаривал. Один раз во время заседания совета депутатов он звонил и шумел, что около его дома не почистили снег, хотя именно в тот момент шла расчистка улиц. Я здесь 25 лет живу, и еще ни разу подобного случая не было», — подчеркнула Анфилова.

По ее словам, конфликт мужчины с его жертвами разгорелся, когда пятеро молодых людей зашли в подъезд, чтобы дождаться такси. После этого Франчиков вышел с ружьем — якобы компания мешала ему спать.

Еще один житель поселка подтвердил то, что Франчиков был очень конфликтным. «Я работал автоинструктором, у меня была своя группа в соцсетях, он там начал делать замечания, я ответил, он неадекватно, резко отреагировал... Он ко всему цеплялся. Все его бесило, все не так», — рассказал RT один из жителей Елатьмы.

Он также пояснил, что знал погибших и они не были «быдлом, которое пьянствует». «Нормальные, благополучные ребята. Они там не живут, они стояли и ждали такси», — подчеркнул мужчина.

По данным местного издательства «Пресса», оружие мужчина купил в прошлом году, тогда же вступил в общество охотников. Более того, он вел свой YouTube-канал, где размещал короткие видеоролики. На некоторых видеозаписях он замерял радиационный фон в поселке, считая его слишком высоким, жаловался на качество воды, а также публиковал записи разговоров с чиновниками.

Также Франчиков рассказывал подписчикам о проходившем у него дома в январе 2020 года обыске — после анонимного заявления правоохранители искали в его жилище наркотики и оружие.

При этом, как передавали СМИ, в июле 2019 года, Франчикова осудили за публичную демонстрацию нацистской символики на своей странице в соцсетях — он выложил фотографию полицейской нашивки Третьего рейха. Однако вину мужчина так и не признал, заявив, что пост несет образовательный характер. В итоге его наказали небольшим штрафом.

Местные СМИ передавали, что Светлана Франчикова в последнее время ходила на работе в противогазе — женщина очень боялась заразиться коронавирусом. Как следует из опубликованных Франчиковым видеороликов, супруга задержанного разделяла многие его взгляды.

Тем временем, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина заявила, что семья Франчикова не состояла на учете как неблагополучная и не находилась в группе риска, никаких жалоб на нее также не поступало. Мухина пообещала, что семьям погибших с детьми будет оказана помощь.