«Головой об стену»: за что избивают врачей скорой помощи

В Красноярске за последние две недели местные жители дважды избили врачей скорой помощи. В ходе драки, которая произошла 3 апреля, одна из медработниц получила сотрясение мозга, заявили в пресс-службе городской полиции РИА «Новости».

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«В полицию поступило сообщение, что медработнику причинены телесные повреждения. Личность мужчины установлена. Полиция начала проверку», — указано в сообщении.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в одной из квартир в Кировском районе Красноярска. Медики приехали туда, чтобы оказать помощь избитой в ходе бытового конфликта женщине. Однако вместо этого спасать пришлось саму сотрудницу скорой помощи, на которую напал сожитель пострадавшей.

«Ее взяли за волосы и ударили головой об стену. У девушки сотрясение. Это вот вместо того, чтобы ехать дальше на вызовы, она сама поехала в больницу, а потом в полицию. Это уже второй подобный случай за последнее время, хотя раньше такое было 1-2 раза в год. Конечно, нам бы хотелось, чтобы зачинщики таких конфликтов несли реальное наказание и чтобы всем было очевидно, что нельзя медиков выводить из строя в современных реалиях», — написала в Facebook пресс-секретарь красноярской службы скорой помощи Наталья Ковальчук.

Первое нападение на фельдшера скорой помощи произошло 24 марта. Агрессивного местного жителя уже задержали — предположительно, он был пьян.

Как сообщал портал «Городские новости. Красноярск», бригада, которая приехала по вызову в дом на улице Карбышева, 20 минут не могла попасть внутрь — врачам никто не открывал дверь. Спустя некоторое время мужчина, находившийся в квартире, сам спустился к машине медиков, однако вместо того, чтобы рассказать о своих недомоганиях, ударил фельдшера в челюсть.

«Фельдшер, которого избили, входит в спецбригаду. Он готов выезжать к людям с подозрением на коронавирус. И тут врач получил от пациента в челюсть... Это в принципе недопустимо, а сейчас вообще непростительно в условиях пандемии, когда медицинские кадры — это важнейший ресурс», — писала тогда Наталья Ковальчук.

В пресс-службе скорой помощи края считают, что наказание за нападение на врачей стоит ужесточить, так как подобные случаи за последнее время значительно участились. Так, 5 марта 26-летний врач скорой помощи пострадал во время вызова в Москве. У него оказался сломан нос, разбита губа, диагностировано сотрясение головного мозга.

«В Москве две недели назад избили фельдшера за то, что он к ребенку с пневмонией приехал в спецкостюме. Папа ребенка заорал: «Мы что, вшивые?!» И там же девушку-фельдшера избили на пустом месте до черепно-мозговой травмы. Коллеги, поддержите медиков! Не надо бить врачей!» — написала Наталья Ковальчук в Facebook. Она также рассказала о случае, который произошел в подмосковных Мытищах 9 марта — тогда травмы получила 33-летняя медик, приехавшая по вызову на автомойку на Дмитровском шоссе.

10 января текущего года с травмами от жителей Улан-Удэ уехала еще одна бригада скорой помощи. Как сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии, инцидент произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе.

«Жительница Улан-Удэ вызвала медицинских работников для оказания помощи ее мужу, у которого было поранено лицо. Однако когда врачи прибыли на вызов, женщине не понравилось их поведение. Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую — в живот», — указано в сообщении.

В результате фельдшер была вынуждена нажать переносную кнопку тревожной сигнализации. Прибывшая на место группа сотрудников вневедомственной охраны увезла женщину в отделение полиции. Там она пояснила, что «ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене».