«Вали отсюда, не заражай»: как москвичей не пускают в регионы

Москва лидирует по уровню заболеваемости COVID-19 в России: из 954 человек, диагностированных за последние сутки, 591 находятся в столице. Мэр города Сергей Собянин уже подтвердил, что москвичи находятся в группе риска — в эфире телеканала «Россия 1» он объяснил это тем, что «огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей».

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Более того, Собянин призвал россиян из регионов не ездить в столицу. «Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу», — написал столичный градоначальник в Twitter.

Однако и регионы стараются не пускать москвичей к себе, либо принимают меры предосторожности, отправляя их на самоизоляцию на 14 дней.

Так, власти Красноярского края, Норильской, Иркутской и Томской областей, обязали, начиная с 6 апреля, прибывающих из Москвы и Петербурга самоизолироваться на две недели. Ранее такие требования действовали только для россиян, прибывающих из-за рубежа.

Жители регионов смогут провести время в изоляции дома, а те, кто проживает в других областях, могут остаться либо по месту пребывания, либо в обсерваторе. Кроме того, власти края возьмут под контроль всех прибывающих в регион из Москвы и Петербурга другими видами транспорта.

Они должны сообщить о своем приезде, месте и датах пребывания в Москве или Петербурге, а также оставить контакты, в том числе сведения о месте регистрации и фактического пребывания. В случае ухудшения состояния им запрещено посещать поликлиники — они должны вызвать «скорую».

«Жители Томской области, прибывшие в регион из Москвы и Санкт-Петербурга любыми видами транспорта, обязаны в течение двух недель оставаться на самоизоляции. Прибывающие в Томск жители других субъектов РФ на этот же срок будут помещены в обсерватор. Изоляция прибывших начинается с понедельника, 6 апреля», — подчеркнули, например, в региональном облздраве.

При этом, некоторые субъекты России не пускают москвичей и без инициативы свыше. Как заявил на ежедневном брифинге областного оперштаба по борьбе с коронавирусом глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, жителям области не рекомендуется сдавать жилье жителям столицы.

«Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье», — отметил Фокин. Он напомнил жителям Иваново про статью 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

«Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас», — заявил чиновник.

Тем временем власти Белгородской области начали вести учет москвичей, которые прибыли в регион в период пандемии. «Мы не можем этого запретить, но держать на контроле всех этих граждан надо, в том числе с помощью Роспотребнадзора. Мы не должны повторить печальный опыт Италии, когда из зараженного севера Италии выехали к родне на юг, и теперь вся Италия полыхает», — уточнил губернатор региона Евгений Савченко

Между тем, в Карелии, местный житель создал петицию, в которой предложил закрыть республику от туристов из Москвы и Петербурга — он волнуется из-за того, что жители двух столиц едут в регион, чтобы переждать эпидемию.

Мужчина решил действовать после того, как туристы начали бронировать в гостиницах Карелии номера на длительный срок. Большая часть путешественников — это москвичи и петербуржцы, сообщает «Карелинформ». Его поддержали уже 12 тыс. человек.

«Очень страшно, что власть это игнорирует. Причем наши местные власти собрались встречать их с хлебом и солью. Путин сказал всем сидеть дома, это карантин, а не каникулы!», — заявил в петиции житель региона.

Похожая история произошла и в Рязанской области. Как пишет сайт kp.ru, во время выступления губернатора Рязани Николая Любимова по поводу коронавируса жители в комментариях требовали закрыть регион от москвичей.

«Закройте Рязань! Сейчас вся Москва рванет на дачи в Рязанскую область. Вируса нам привезут», — писали рязанцы.

После этого, соответствующая петиция была размещена на Change.org. Авторы заявили, что если возможности закрыть область нет, то хотя бы необходимо измерять температуру у въезжающих водителей и разворачивать больных.

При этом многие жители столицы сообщают о том, что в соседние регионы, где у многих есть дачи, их не пускают. Журналист RT Алексей Боярский на своей странице в Facebook рассказал о том, как его родственницу выгнали из деревни в Тверской области — только женщина начала разбирать вещи, ее обступили соседи.

«Сообщили тете, чтоб валила назад. Мол, если ты где-то по Италиям болталась, или просто в столице коронавирус подхватила, то до Москвы доехать успеешь — там вылечат. Так что вали отсюда, не заражай нас. Тетя села в машину и уехала домой», — сетует работник СМИ.