Помочь медицине, распознать россиян: новые поручения Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручения в рамках борьбы с пандемией коронавируса по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнять распоряжения премьера будут министерства и профильные ведомства. В первую очередь, Минздрав обязан обеспечить перевод в другие клиники пациентов, которые находятся в больницах, предназначенных для зараженных COVID-19.

Кроме того, Минздрав вместе с Росздравнадзором и главами регионов РФ должны обеспечить достаточную численность медперсонала в больницах и госпиталях, помогающих пациентам с коронавирусом.

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Наконец, Минздрав должен вместе с Минфином внести законопроект о выделении из федерального бюджета средств, чтобы компенсировать государственным медицинским учреждениям доходы, сократившиеся на фоне коронавируса и снижения объемов медпомощи населению.

Еще одна мера касается Минкомсвязи и Министерства иностранных дел — они должны создать для идентификации возвращающихся в Россию людей единую информационную систему (ЕИС).

Вместе с Минтрансом МИДу поручено связаться с Китайской Народной республикой (КНР) и решить вопрос «целесообразности организации вывоза» самолетами граждан Китая, которые не могут уехать домой из-за пандемии и закрытия границ.

В приоритетном порядке Минпромторг должен также обеспечивать средствами защиты от коронавируса медицинские организации и службы. Ведомство обязали представить кабинету министров отчет и график поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ).



12 марта на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о важности мер, принимаемых для борьбы с COVID-19.

«Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса, именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», — подчеркнул глава правительства.

3 апреля Мишустин утвердил постановление, в котором обозначаются правила поведения для граждан России при возможном введении режима чрезвычайной ситуации в стране, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, постановление обязывает граждан соблюдать все распоряжения правительства, запрещает распространять недостоверную информацию о ЧС, препятствовать деятельности правоохранителей, сотрудников общественного транспорта и должностных лиц, а также создавать угрозу общественной безопасности в любом виде.

Запрещается осуществлять действия, создающие угрозу общественной безопасности, распространять заведомо ложную информацию об угрозе возникновения ЧС. Постановление вступило в силу в день его опубликования.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам . Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела и слабость.

Иногда болезнь проходит без пневмонии — она лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой. Однако риск передать заболевание другому человеку от этого не снижается.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, власти призывают граждан держать дистанцию. Если же пришлось выйти на улицу в общественное место, то стараться прикрывать рот и нос рукой или рукавом, если захотелось покашлять и нет медицинской маски.