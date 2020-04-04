«Резкий хлопок»: что привело к взрыву в Подмосковье

В подмосковном Орехово-Зуеве произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, к этому привел взрыв бытового газа.

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В ведомстве отметили, что в одной из квартир на третьем этаже взорвалась газовая колонка. Это привело к тому, что полностью обрушились квартиры верхних этажей второго подъезда дома. Всего повреждены 10 квартир, из них пять полностью разрушены, передает РИА «Новости».

Как сообщили в оперативном штабе МЧС России, в результате ЧП погиб один человек, пострадали шестеро. «Из них пять человек доставлены в ЦРБ, один человек отказался от госпитализации», — сообщили спасатели.

Тем временем Telegram-канал Life Shot отмечает со ссылкой на источник в экстренных службах, что трое из пострадавших находятся в реанимации: 15-летний подросток, мужчина в возрасте примерно 40 лет и женщина 49 лет.

Ранее сообщалось, что ребенка спасли сами жильцы дома еще до приезда спасателей. «Услышала резкий хлопок, поднялась пыль клубом, полетели стекла, даже долетели до дома напротив.

Мужчину забрали на скорой. А еще очевидцы забрались по плитам до третьего этажа и сами сняли оттуда ребенка, до приезда спасателей», — рассказала Telegram-каналу Mash одна из свидетелей взрыва.

После ЧП жильцов соседних подъездов дома эвакуировали. По предварительным данным, 150 человек смогли сами покинуть дом до приезда спасателей. Еще 50 жильцов выбирались из дома по лестничным маршам со спасательными подразделениями, передает RT. Как отмечает РИА «Новости», жителей этого дома разместили в соседней школе.

Работы на месте еще ведутся, сообщил начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин

Очевидцы произошедшего рассказывают, что произошел громкий хлопок, а затем весь двор заволокло дымом, и ничего не было видно. «Когда я стоял на балконе, произошел взрыв в доме. Мне с балкона видно, что из подъезда пошла пыль. И прям такая ударная волна прошлась — на балконе даже остекление зашаталось», — рассказал Николай Ясенев в комментарии Ruptly.

Жительница соседнего дома Лиля описала взрыв Telegram-каналу Mash примерно так же, как и Ясенев. «Внезапно произошел сильный хлопок, полетели стекла и было абсолютно ничего не видно. Я пошла сразу звонить в 112, отошла от окна. Потом мы пошли на улицу к людям, теплые вещи дали», — рассказала очевидица произошедшего.

Она упомянула и про мальчика, который «сидел на плитах на третьем этаже». «Его вытащили ребята — до того, как приехали спасатели», — добавила Лиля.

В пресс-службе муниципалитета обратили внимание, что благодаря тому, что жители остаются дома во время объявленного режима самоизоляции, удалось избежать жертв во дворе. Вблизи дома есть детская площадка, которая сейчас огорожена.

Ситуацию с ЧП взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он приехал на место происшествия сразу после взрыва и заверил граждан, что вопросы дальнейшего размещения пострадавших будут решены в ближайшее время.

«Дальше будем жить. И решать проблемы», — сказал Воробьев, отметив, что сейчас главное — жизни людей, которые пострадали.

Губернатор призвал не мешать спасателям, пока идут работы, и пообещал, что будет оказана помощь всем пострадавшим и тем, чьи квартиры были повреждены взрывной волной. Это следует из видео, размещенного Telegram-каналом Life Shot. Кроме того, он дал поручение главе муниципалитета обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и предоставить им все необходимое. По его словам, двоих человек после ЧП найти пока не удалось.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете уточнили, что в качестве основных версий будут рассмотрены утечка газа и неисправность оборудования. «Следователями следственного отдела по Орехово-Зуево организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома и обрушения стен с 5-го по 3-й этаж», — указано в сообщении областного главка СК.

Ранее стало известно, что в доме, где произошел взрыв газа, нет горячего водоснабжения. Жильцы ранее рассказали изданию «Подъем», что они используют для нагрева воды газовые колонки. По предварительным данным, неисправность одной из них стала причиной взрыва.