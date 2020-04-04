«Акт пиратства»: в Германии обвинили США в краже масок

Защитное снаряжение от коронавируса COVID-19, предназначенное для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала, было перехвачено американцами и перенаправлено из Китая в Соединенные Штаты, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

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Как рассказал сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гейзель, немецкая сторона заказала у производителя — компании 3M — 200 тысяч дыхательных масок с классами защиты FFP2 и FFP3. Однако в Бангкоке они были конфискованы некими американцами.

«Мы считаем это актом современного пиратства. Вы не должны так поступать со своими трансатлантическими партнерами. Даже во времена глобального кризиса никакие методы Дикого Запада не должны возобладать. Я призываю федеральное правительство Германии потребовать от Соединенных штатов соблюдать международные правила», — подчеркнул политик.

По информации немецкой стороны, заказанные маски были изготовлены на китайском заводе американской компании 3M. Товары должны были быть перегружены в аэропорту Бангкока и доставлены в Германию воздушным транспортом. Вместо этого доставка была осуществлена прямо из тайской столицы в Соединенные Штаты.

«Мы разместили заказ на 400 тысяч масок FFP2 от американского производителя. Партия из 200 тысяч масок FFP2 была конфискована в аэропорту Бангкока. Мы считаем, что это связано с запретом на экспорт со стороны правительства США», — рассказала начальник берлинской полиции Барбара Словик.

Сама компания 3M опровергла все эти сообщения.

«Мы ничего не знаем о заказе берлинской полиции на наши маски, которые поступают из Китая», — заявило представительство компании в Европе.

Позднее Белый дом сообщил, что американская стороны не проводила конфискацию ничьих масок.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ против фактов спекулятивного перекупа самими американцами масок и других средств индивидуальной защиты, приводит ТАСС слова координатора по вопросам применения закона о производстве продукции военного назначения Питера Наварро.

«Появляется черный рынок, на котором люди делают ставки на покупку различных средств индивидуальной защиты, в результате чего цены растут. И знаете, куда все это уходит? То, что производится внутри страны, идет на экспорт», — пояснил он.

Накануне Трамп заявил, что считает чрезвычайно любезным жестом российскую медицинскую помощь американской стороне для борьбы с распространением нового коронавируса.

«Мы тоже помогаем другим странам. <...> Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента [России Владимира] Путина. Я мог сказать: «Спасибо, не стоит» или «Спасибо». Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: «Беру», — подчеркнул глава американской администрации.

На вопрос о том, запрашивал ли Вашингтон эту помощь или просто принял ее, Трамп ответил, что США приняли ее. Он назвал это очень хорошим предложением со стороны Путина.

«Я с ним беседовал на днях, я вам говорил [об этом]. У них было избыточное медицинское оборудование. Я приму это!» — отметил американский президент.

Кроме того, он напомнил, что недавно США принимали медицинскую помощь и из Китая.

Российский самолет Ан-124 «Руслан» с медицинским оборудованием на борту прибыл в США накануне. Его начали разгружать менее чем через час после посадки.

Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, половину отправленного в США груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а вторую — американская сторона. Она напомнила, что РФПИ играет значительную роль в российско-американском деловом сотрудничестве и поддерживает американский бизнес в России.

Ранее стало известно, что в Китае прямо перед погрузкой в самолет США выкупили огромную партию масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых. Об этом заявил президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.

По его словам, власти уже оплатили партию на несколько миллионов масок у китайских производителей.

Когда ее погружали в самолет, чтобы доставить, заказ был выкуплен за американские наличные, и самолет, «который должен был прилететь во Францию, направился прямиком в США». Мюзелье не раскрыл подробности, но источник газеты подтвердил, что США скупают маски по всему миру и за любые деньги.

«Они платят вдвое больше и наличными, даже не взглянув на продукцию. Мы не можем себе такого позволить», — уточнили дипломатические источники, указав при этом, что Франция платит за заказы при получении.

В КНР творится «логистический хаос», так как переполнены все аэропорты, специализирующиеся на грузовых перелетах. При этом в приоритете оказываются американские заказы в миллиарды масок, тогда как Европа заказывает куда меньше СИЗ, пожаловались во Франции.