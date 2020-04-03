«Люди напуганы»: в Италии медбрат убил девушку из-за COVID-19

В Италии 28-летний медбрат Антонио де Паче убил свою 27-летнюю девушку Лорену Куаранту, решив, что она заразила его коронавирусом, пишет издание Daily Mail.

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31 марта в доме города Мессина, расположенного в Сицилии, молодой человек накинулся на сожительницу и задушил ее, после чего попытался покончить с собой. Вскоре он сам позвонил в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления, сразу же госпитализировали де Паче – его удалось спасти.

Когда медбрат почувствовал себя лучше, он заявил следователям, что убил Лорену, потому что та якобы заразила его коронавирусом.

Парень рассказал, что они с девушкой работали в одной сицилийской клинике, помогая бороться с пандемией и постоянно контактируя с больными COVID-19. Сам де Паче был медбратом, а Лорена училась на врача и проходила в данном медучреждении практику.

При этом, по данным издания The Sun, тесты на коронавирус как у подозреваемого, так и у его жертвы оказались отрицательными.

Daily Mail отмечает, что до начала пандемии между влюбленными складывались теплые отношения – они часто выкладывали в соцсети совместные фото.

Также за день до смерти Лорена написала на своей странице в соцсети Facebook пост об итальянском враче, умершем от коронавируса. «Сейчас как никогда важно проявить ответственность и любовь к жизни. Уважайте себя, свои семьи и свою страну. И помните о тех, кто каждый день посвящает лечению больных. Давайте держаться вместе, но каждый в своем доме. Чтобы следующим зараженным не оказался ваш близкий или вы сами», — говорилось в посте.

По данным издания Metro, из-за распространения коронавируса в Италии семью Лорены попросили организовать похороны в максимально сжатые сроки.

«Ее бедные родители уже понесли потерю, и теперь они не смогут даже нормально попрощаться с ней, это двойная трагедия», — заявила мэр города Анна Альба.

Также отмечается, что хотя Лорена не успела завершить свое обучение, ее удостоили звания врача посмертно.

Тем временем у жителей остальной Италии, находящейся на карантине с 10 марта, заканчивается терпение – если еще три недели назад они с ответственностью и позитивом подходили к исполнению ограничительных мер, то теперь начинают бунтовать.

Так, местные СМИ опубликовали ролик, на котором житель города Бари на юге Италии кричит перед дверями банка: «У меня больше нет денег!». А на другом видео, также выложенном в соцсетях, итальянец заявляет: «Вы должны увидеть нашу кухню, там вообще ничего нет!»

«Нет больше песен и танцев на балконах. Теперь люди намного более напуганы. И не столько вирусом, сколько бедностью. Многие потеряли работу и просто голодают. В банки продовольствия (благотворительные организации, занимающиеся сбором пищевых продуктов для нуждающихся. – «Газета.Ru») стоят огромные очереди»,

— сообщил неаполитанский священник Сальваторе Меллусо порталу The Guardian.

Особенно напряжение растет в самых бедных южных регионах Кампании, Калабрии, Сицилии и Апулии. По данным издания, оттуда поступали сообщения о том, что полиции приходится специально охранять супермаркеты, чтобы остановить кражи. В то же время на владельцев некоторых небольших магазинов оказывается давление — от них требуют бесплатно раздавать продукты. Работающие не по найму потеряли зарплаты, а большинство малых предприятий из-за убытков не смогут возобновить работу после окончания карантина.

При этом ситуацией начали пользоваться и преступные организации. Так, по сообщению The Guardian, в Италии ведется расследование в отношении интернет-группировки, участники которой подстрекали людей к ограблению супермаркетов.

Власти также переживают, что растущей бедностью может воспользоваться мафия. «У преступных организаций много денег, и люди могут в конечном итоге начать работать на них, а как только это начнется, к законопослушной жизни они не вернутся», — пояснила политолог, профессор римского университета Луисса Джованни Орсина.