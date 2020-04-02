«Готовим на коленках»: как живут застрявшие за рубежом россияне

Россия в ночь на 4 апреля временно прекратила эвакуацию россиян на родину из-за границы, сообщили в оперштабе. Ведомство просит всех оставшихся за рубежом граждан заполнить специальную форму на портале «Госуслуг», чтобы получить всю необходимую помощь — в том числе продление визы.

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В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новый график вывоза россиян будет сформирован уже 6 апреля.

«Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию РФ с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента, и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов страны», — подчеркнула Голикова.

Известно, что 25 тыс. граждан РФ ждут возвращения на родину — такую цифру еще 1 апреля привел директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Россияне оказались заперты в других странах из-за массового закрытия государственных границ по всему миру в связи с распространением коронавируса COVID-19. Вернуться ранее удалось более 160 тыс. российским туристам, находившихся за рубежом по линии туроператоров.

«У нас есть только маленький чайник»

Одной из тех, кто не успел вернуться на родину, стала жительница Ростова-на-Дону Елена Таранцева. Она вместе с пятилетним сыном и 83-летним отцом поехала в отпуск в Непал без сопровождения туроператора.

Женщина не раз была в этой стране: она увлекается горном туризмом и в этот раз решила приобщить к своему хобби родственников. «Этот отпуск мы планировали за год. Билеты купили тоже заранее — конечно, невозвратные. Вдобавок я уговорила многих своих друзей поехать. Хотели вместе с детьми пройти этот трек», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

Вылет в Непал был назначен на 12 марта. Ростовчанка призналась, что переживала из-за распространения коронавируса по миру, однако ее успокаивала мысль, что ко времени ее рейса эпидемиологическая ситуация в Азии начала налаживаться.

«Единственное, я из-за сборов не увидела, что 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса — если бы я знала это, то не полетела бы точно», — рассказала Елена.

12 марта она вместе с семьей уже была в городе Покхара, где они забронировали большие апартаменты. Тем не менее, по признанию ростовчанки, с первого дня их отдыха «ситуация с коронавирусом начала развиваться просто катастрофически» — число заболевших в мире стремительно росло.

20 марта Непал и вовсе остановил авиасообщение со всеми странами. В связи с этим Елена обратилась в посольство РФ — там ей предложили заполнить форму на эвакуацию. 23 марта власти страны объявили общенациональный карантин, согласно которому выходить гражданам разрешается только в магазины за продуктами в период с 6.00 до 8.00 и с 17.00 до 19.00. В остальное время покидать дом запрещено.

Посольство РФ в Непале попросило властей перевезти российских туристов из Покхары в столицу Катманду, чтобы они успели на эвакуационный рейс, если он внезапно появится. 28 марта 40 граждан РФ действительно переправили в столицу.

Семья Таранцевых арендовала две небольшие комнатки. «Жить в Катманду гораздо хуже: это мегаполис с маленькими улочками, ужасной экологией. Наша основная проблема в том, что надо как-то себе готовить кушать. В гостиничном номере нет условий для этого.

У нас есть только маленький чайник. Ну и непальские друзья отдали нам старую рисоварку. Покупаем все самое дешевое: фрукты, овощи, макароны, рис. Условия, конечно, не очень. Режем еду на коленках», — рассказала ростовчанка.

Она добавила, что изначально посольство РФ просило туристов забронировать себе номера в гостиницах лишь на три-четыре дня, но сейчас пошел седьмой день их пребывания в Катманду.

«Ощущение, что никто не знает, что в Непале есть россияне. Мы тут немножечко дуреем — напрягает неопределенность. Если нас не эвакуируют, то придется здесь жить до тех пор, пока авиасообщение не возобновят. Надо выживать как-то. Хочется вернуться в Россию и пересидеть всю эту беду с коронавирусом дома», — заключила Елена.

По состоянию на 4 апреля в Непале лишь шесть инфицированных COVID-19 и ни одной смерти.

«Хозяева квартир боятся принимать иностранцев»

На другом конце света в ожидании эвакуации сидит 25-летняя москвичка Александра вместе со своей подругой. Девушки прибыли в Аргентину в конце февраля — перелет обратно должен был состояться 21 марта. Но уже 16 марта страна закрыла границы из-за пандемии — рейс Александры отменили.

Она вместе с подругой обратилась в посольство РФ — там сообщили, что для россиян, желающих вернуться на родину будет организован вылет 26 марта, но и он в итоге не состоялся. «Наибольшая проблема здесь с жильем, так как с введением карантина очень многие отели закрылись, а хозяева квартир боятся принимать иностранцев. Так как большинство из нас узнали об отмене рейса уже по пути в аэропорт или уже там, пришлось срочно подыскивать варианты», — рассказала москвичка «Газете.Ru».

Девушка планировала вернуться раньше, поэтому деньги у нее практически закончились. «К тому же подруге нужно рецептурное лекарство, запас которого закончился. Благодаря содействию консульства у нас появились медикаменты еще на некоторое время», — подчеркнула девушка.

Хотя ей удается дистанционно работать из Аргентины, большинство российских туристов сидят без дела. «В моем случае руководство отнеслось лояльно, и у меня есть возможность сейчас хотя бы частично работать. Но это, как я поняла из общения в чате туристов, почти уникальный случай.

Люди сейчас пытаются получить хоть какие-то справки для банков и работодателей о том, что они застряли не по своей воле», — отметила Александра.

Информации об эвакуации у москвички нет — посольство РФ в Буэнос-Айресе ей тоже не располагает. Отметим, что границы Аргентина закрыла до 12 апреля — местные власти обсуждают вопрос продления карантина до 20 апреля. По словам посла РФ в стране Дмитрия Феоктистова, всего 120 россиян изъявили желание улететь из Аргентины на родину.

В посольстве РФ в Аргентине сообщили «Газете.Ru», что за последние несколько недель с просьбой об эвакуации к ним обратились 236 граждан РФ. По состоянию на 4 апреля, 99 туристам удалось покинуть республику – 137 так и остались в стране.

Диппредставительство предлагало им улететь в Москву рейсом через Испанию. «Однако необходимого числа желающих добраться до России таким образом не набралось, в связи с чем посадка была отменена. Свое решение не использовать предложенный маршрут наши соотечественники объяснили высокой стоимостью билета, а также сложной эпидемиологической ситуацией в Испании», — заявили в посольстве.

Там также отметили, что часть обратившихся россиян и вовсе позже отказались от своих планов вернуться на родину, решив переждать пандемию в Аргентине. «Мы оказываем содействие по урегулированию возникающих вопросов при общении с местными властями, с заселением в гостиницы, обеспечением медикаментами и продуктами питания, обменом валюты», — отметили в дипмиссии.

На данный момент, согласно информации ВОЗ, число заразившихся здесь составило 1113 человек, зафиксирован 31 летальный исход.

«Волшебного самолета не будет»

Больше всего заявок на возвращение россиян в страну получило посольство РФ в Таиланде. Желание улететь на родину изъявили 20,8 тыс. российских туристов.

Одной из таких стала москвичка Екатерина. Сейчас она находится со своей семьей в Таиланде на острове Панган. Собеседница «Газеты.Ru» объяснила, что не могла отменить поездку на остров — здесь ее семья впервые за 10 лет организовала встречу полным составом. Родственники живут в разных городах и странах, а в Таиланде решили увидеться, чтобы отметить 30-летний юбилей Екатерины, день рождения ее брата и свадьбу сестры, живущей за рубежом.

Обратный рейс был назначен на 30 марта — жительница Москвы и ее родственники не волновались, так как в компании тайских авиалиний их уверили, что вернуться в Россию можно до 1 апреля. Но москвичи на всякий случай отправили в МИД РФ форму, свидетельствующую о том, что они все еще находятся за границей.

«27 марта нам пришло уведомление, что наш рейс отменен, при этом сообщение на сайте тайских авиалиний продолжало гласить, что вернуться в РФ можно до 1 апреля. В тот же день мы заполнили форму на сайте нашего турагента, чтобы он предоставил нам любой перелет в Россию либо вернул деньги, но так ничего и не добились», — возмутилась Екатерина.

Семья хотела приобрести билеты других авиакомпаний, но цены оказались неподъемными. «На нашу семью из четырех человек предлагали за 340-350 тыс. рублей. В последние дни отдыха у нас просто нет таких денег. Родители предлагали нам помочь финансово, но, на мой взгляд, это недопустимо. Мы не можем позволить, чтобы родители остались без денег в это неспокойное время», — пояснила москвичка.

Она несколько раз связывалась с МИД РФ — там сообщали, что списки россиян, желающих эвакуироваться, уже поданы, но информации о дате вылета пока нет. 29 марта у семьи состоялся особенно странный разговор с сотрудником горячей линией министерства.

«Решайте сами, что в ваших интересах: оставаться либо уезжать. Никакого волшебного спасательного самолета не будет, смотрите рейсы авиакомпаний и вылетайте своими силами. Мы со своей стороны снижаем стоимость перелета тем, что ведем переговоры с большим количеством операторов»,

— передала слова работника МИД женщина.

Тогда же родственники вновь открыли сайт с билетами в РФ — по словам Екатерины, они стоили уже больше миллиона рублей на ее семью. «На данный момент мы снимаем комнату с отдельным выходом на острове Панган — можно сказать, хорошие условия. У нас есть тут свои предметы быта: варочные конфорки, чайник и продукты. Во всей гостинице занято три комнаты — и все русские», — уточнила Екатерина.

По словам москвички, однажды она увидела билеты домой за 137 тыс. на четверых, но пока созванивалась с родителями, чтобы одолжить деньги, и они пропали. «Сейчас ждем информации от МИД для продления визы. Наша виза кончится 8 апреля. Разменяли последние $100, будем придумывать что-то. Никто нам не помогает», — рассказала Екатерина.

На вопрос «Газеты.Ru» о том, чем она планирует заняться в Таиланде, москвичка ответила: «Думаем, как заработать денег: может, маски из пальмы плести начать да голубями в Россию отправлять». На данный момент в Таиланде 1875 зараженных — 15 инфицированных скончались.

«Остались деньги только на месяц жизни»

В то же время из Малайзии не может вернуться жительница Уфы Анастасия — она рассказала «Газете.Ru», что отправилась со своим супругом и двумя сыновьями в путешествие задолго до того, как миру стало известно о коронавирусе.

«Мы продали машину и сдали квартиру, чтобы осуществить свою мечту и путешествовать. Приехали в Индию, прожили там пять месяцев и на оставшиеся деньги купили билеты дальше — в Малайзию. Оттуда планировали позже отправиться на Бали, а следом — в Таиланд. Из Таиланда хотели вылететь в Россию, так как дешевле, чем из других стран», — пояснила уфимка.

В Малайзии семья планировала находиться лишь семь дней, но 17 марта, когда они были в Куала-Лумпуре, власти Бали объявили, что закроют границы с 20 марта для всех, у кого нет балийской визы.

«18 марта закрывают и Малайзию: с тех пор здесь вообще ничего не работает, все на карантине. Визу мы, конечно, уже не можем сделать, да и стоимость билетов на Бали выросла в три раза», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

Сейчас уфимка и ее близкие проживают в том же отеле, в котором остановились в Куала-Лумпуре изначально — Таиланд также закрыл границы, поэтому семья вынуждена остаться в Малайзии.

«Изначально мы отложили 100 тыс. на билеты в Россию, но сейчас их можно найти только за 100 тыс. на одного человека, а нас четверо. У нас есть деньги на проживание, но только на месяц.

От посольства никакой информации нет — все странно и непонятно. Из-за коронавируса стараемся сейчас ни с кем не контактировать», — подчеркнула Анастасия.

По данным ВОЗ, в Малайзии сейчас проходят лечение 3116 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» — 50 граждан умерли от болезни.

«Газета.Ru» направила запросы в посольства РФ в Непале, королевстве Таиланде и Малайзии, чтобы узнать информацию о предстоящей эвакуации российских туристов. Также издание направило запрос в МИД РФ.