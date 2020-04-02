Хотели выпустить: чем обернулась судьба историка-педофила

Бывший директор Медвежьегорского музея 55-летний Сергей Колтырин, осужденный на 9 лет колонии строгого режима за изнасилование 13-летнего подростка, умер в ночь с 1 на 2 апреля в тюремной больнице в Медвежьегорске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Умер сегодня ночью», — заявил собеседник агентства.

Ранее городской суд Медвежьегорска освободил его от наказания в связи с состоянием здоровья. Однако прокуратуре удалось обжаловать решение суда. В итоге Колтырина направили в республиканскую больницу №2 УФСИН по Карелии.

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Изначально суд установил, что Калтырин вместе с 39-летним приятелем Евгением Носовым совершали развратные действия в отношении несовершеннолетнего — они начали насиловать мальчика с того времени, когда ему исполнилось 12 лет, и практически до 14-летия. О преступлении стало известно в сентябре 2018 года.

«В ходе проведения следственных действий один из подозреваемых дал признательные показания о совершенном преступлении», — сообщали в Следственного комитете по Республике Карелии. В итоге Колтырину и Носову дали по девять и 11 лет строгого режима соответственно.

По словам матери Носова, с Сергеем Колтыриным ее сын познакомился в 2012 году через общих друзей. В сентябре 2018 года он ездил в Медвежьегорск в отпуск. До этого, по словам Валентины, сын был там в мае того же года.

«Он жил в Североморске с семьей. Жена хорошая, дочери 12 лет. Машина есть, работа есть. Работал на гражданском корабле. Не пьет, не курит. Я просто в шоке, не понимаю, что происходит», — рассказывала «Новой газете» его мать Носова.

По данным из открытых источников, Сергей Колтырин возглавлял Медвежьегорский районный музей с 1991 года. Он был одним из участников раскопок захоронений жертв сталинского террора в лесном урочище Сандармох. В 1937–1938 годах в нем были тайно расстреляны и захоронены около 10 тыс. человек – в основном из числа заключенных Беломорско-Балтийского и Соловецкого лагерей. Всего на территории урочища было обнаружено более 230 расстрельных ям.

Раскопками также занимался глава карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрий Дмитриев, которому ранее вменяли съемку детского порно.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако уже в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение. Спустя две недели правозащитника взяли под стражу — уже по обвинению в сексуальном насилии над дочерью. Он до сих пор находится в СИЗО и ждет окончания следствия.

В сентябре 2019 года сообщалось о похожей истории. В Московской области правоохранители арестовали 31-летнего уроженца Таджикистана, который на протяжении двух месяцев насиловал 13-летнего подростка.

Как стало известно газете «МК», 16 сентября в отдел полиции города на северо-востоке Подмосковья обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее сын, страдающий аутизмом, часто ходит гулять в парк недалеко от дома. Мальчик всегда возвращался домой вовремя, поэтому она не волновалась и спокойно отпускала ребенка.

Однако спустя некоторое время мать обратила внимание, что ребенку постоянно кто-то звонит с неизвестного номера. Подросток рассказал, что еще в июле 2019 года познакомился в парке с мужчиной, который на протяжении двух месяцев насиловал его. По факту произошедшего Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Оно расследуется до сих пор.