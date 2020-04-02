«Нет сил»: от коронавируса умерла главред пермской газеты

В Перми 31 марта от коронавируса умерла главный редактор единственного регионального еженедельника для предпринимателей «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

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23 марта 36-летняя журналистка опубликовала на своей странице в соцсети Facebook пост, в котором рассказала, что ночью у нее резко поднялась температура, а также появились боли в горле и кашель. По словам женщины, на следующее утро она вызвала участкового врача.

Медик не стала заходить в квартиру и, оставаясь за дверью, попросила Петрову рассказать о симптомах, после чего сообщила, что в течение дня к больной придут специалисты, чтобы взять мазок из носоглотки.

«Сказала, да вы не переживайте, сезон ОРВИ никто не отменял. Похихикали на тему больничного: «Если у вас не корона, оформим все на приеме». Я сказала: «Если у меня корона, мне будет уже фиолетово на больничный, давайте честно», — писала журналистка на своей странице в Facebook.

При этом Анастасия заявила, что в последние две недели контактировала с тремя друзьями, которые недавно приехали из Европы. В то же время в краевом минздраве утверждают, что женщина сама числилась как прибывшая из-за границы.

По данным портала «Город 342», журналистке действительно сделали тест на коронавирус — он оказался отрицательным. Тем не менее, на следующий день состояние Петровой ухудшилось – ее госпитализировали в изолированный бокс инфекционной больницы и сразу подключили к аппарату ИВЛ.

«Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ, очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга, кстати, помимо масок на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще — в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что — они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже», — сообщила журналистка в Facebook 24 марта, когда ее состояние стабилизировалось.

Как сообщает портал «Царьград», после этого из инфекционной больницы Петрову перевели в медсанчасть №1. Там ее самочувствие продолжало ухудшаться. «Нет сил, сплю 90% времени», — писала Анастасия.

31 марта председатель пермского Союза журналистов России Игорь Лобанов сообщил, что женщина скончалась. При этом он отметил, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

И только 2 апреля стало известно, что диагноз «коронавирусная инфекция» у Петровой подтвердился. Об этом сообщили в минздраве Пермского края.

При этом портал 59.ru опубликовал скриншоты переписки журналистки с ее подругой. Уже 28 марта Анастасия знала, какой у нее настоящий диагноз — она написала знакомой, что чувствует себя очень плохо и что второй тест на коронавирус оказался положительным.

На скрытие настоящей причины смерти отреагировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!» — заявил он.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что все контактировавшие с Петровой выявлены и находятся в изоляции – у них уже взяли мазок на коронавирус.

31 марта на сайте еженедельника «Деловой интерес», где Анастасия была главным редактором, вышел материал под заголовком «Насти больше нет».

«Настя – потомственный журналист, унаследовала от мамы самые лучшие качества и в том числе упорство, с которым шла к цели. Сегодня самый черный день в истории «Делового Интереса». Мы не верили, когда сообщили, что врачи не смогли спасти Настю. Ждали, когда сообщат об ошибке», – сказано в тексте.

Поделился своими воспоминаниями о погибшей и радиоведущий «Комсомольской правды» в Перми.

«С ее голосом и мышлением, она бы стала звездой любого федерального канала. После эфира она уже спешила к себе в редакцию. Верстка, макеты, подбор тем… Как настоящий профессионал, она как-то сходу «отпрямилась» с пресс-конференции президента. Она из тех корреспондентов, за которых любой выпускающий редактор был бы спокоен – не подведет», — рассказал мужчина порталу kp.ru.

У журналистки остались двое детей. Губернатор края Дмитрий Махонин поручил минсоцразвития оказать ее семье всю необходимую помощь.