«Нет сил»: от коронавируса умерла главред пермской газеты

Умершая от коронавируса главред Петрова вела хронику болезни

В Перми от коронавируса скончалась главный редактор регионального еженедельника «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Женщина умерла еще 31 марта, однако только 2 апреля стало известно, что двусторонняя пневмония, ставшая причиной летального исхода, была вызвана именно коронавирусной инфекцией. При этом сама журналистка еще за три дня до смерти сообщила своей знакомой, что вторичный тест на COVID-19 оказался положительным.

В Перми 31 марта от коронавируса умерла главный редактор единственного регионального еженедельника для предпринимателей «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

23 марта 36-летняя журналистка опубликовала на своей странице в соцсети Facebook пост, в котором рассказала, что ночью у нее резко поднялась температура, а также появились боли в горле и кашель. По словам женщины, на следующее утро она вызвала участкового врача.

Медик не стала заходить в квартиру и, оставаясь за дверью, попросила Петрову рассказать о симптомах, после чего сообщила, что в течение дня к больной придут специалисты, чтобы взять мазок из носоглотки.

«Сказала, да вы не переживайте, сезон ОРВИ никто не отменял. Похихикали на тему больничного: «Если у вас не корона, оформим все на приеме». Я сказала: «Если у меня корона, мне будет уже фиолетово на больничный, давайте честно», — писала журналистка на своей странице в Facebook.

При этом Анастасия заявила, что в последние две недели контактировала с тремя друзьями, которые недавно приехали из Европы. В то же время в краевом минздраве утверждают, что женщина сама числилась как прибывшая из-за границы.

По данным портала «Город 342», журналистке действительно сделали тест на коронавирус — он оказался отрицательным. Тем не менее, на следующий день состояние Петровой ухудшилось – ее госпитализировали в изолированный бокс инфекционной больницы и сразу подключили к аппарату ИВЛ.

«Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ, очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга, кстати, помимо масок на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще — в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что — они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже», — сообщила журналистка в Facebook 24 марта, когда ее состояние стабилизировалось.

Как сообщает портал «Царьград», после этого из инфекционной больницы Петрову перевели в медсанчасть №1. Там ее самочувствие продолжало ухудшаться. «Нет сил, сплю 90% времени», — писала Анастасия.

31 марта председатель пермского Союза журналистов России Игорь Лобанов сообщил, что женщина скончалась. При этом он отметил, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

И только 2 апреля стало известно, что диагноз «коронавирусная инфекция» у Петровой подтвердился. Об этом сообщили в минздраве Пермского края.

При этом портал 59.ru опубликовал скриншоты переписки журналистки с ее подругой. Уже 28 марта Анастасия знала, какой у нее настоящий диагноз — она написала знакомой, что чувствует себя очень плохо и что второй тест на коронавирус оказался положительным.

На скрытие настоящей причины смерти отреагировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!» — заявил он.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что все контактировавшие с Петровой выявлены и находятся в изоляции – у них уже взяли мазок на коронавирус.

31 марта на сайте еженедельника «Деловой интерес», где Анастасия была главным редактором, вышел материал под заголовком «Насти больше нет».

«Настя – потомственный журналист, унаследовала от мамы самые лучшие качества и в том числе упорство, с которым шла к цели. Сегодня самый черный день в истории «Делового Интереса». Мы не верили, когда сообщили, что врачи не смогли спасти Настю. Ждали, когда сообщат об ошибке», – сказано в тексте.

Поделился своими воспоминаниями о погибшей и радиоведущий «Комсомольской правды» в Перми.

«С ее голосом и мышлением, она бы стала звездой любого федерального канала. После эфира она уже спешила к себе в редакцию. Верстка, макеты, подбор тем… Как настоящий профессионал, она как-то сходу «отпрямилась» с пресс-конференции президента. Она из тех корреспондентов, за которых любой выпускающий редактор был бы спокоен – не подведет», — рассказал мужчина порталу kp.ru.

У журналистки остались двое детей. Губернатор края Дмитрий Махонин поручил минсоцразвития оказать ее семье всю необходимую помощь.