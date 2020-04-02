Новые заражения: как коронавирус расползается по России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19. Число зараженных по стране достигло 3 548, говорится в сообщении.

Коронавирус замечен в 76 регионах РФ. Большинство новых заразившихся – в Москве, 595 человек. При этом более половины заболевших в столице – люди моложе 45 лет. На втором месте Московская область, там зафиксировано 43 новых случая. На третьем – Санкт-Петербург с 22 новыми пациентами.

Кроме того, 13 новых случаев замечено в Нижегородской области, 11 – в Ленинградской, 10 новых пациентов с COVID-19 – в Дагестане, еще по семь человек подцепили коронавирус в Калининградской области и Пермском крае.

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За сутки умерло 6 человек, из них трое – в столице. Всего с начала пандемии число жертв выросло до 30 человек. По состоянию на 1 апреля, под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус в РФ находятся 215 514 человек.

В Москве всего подтверждено 2475 случаев заболевания. На втором и третьем местах – Подмосковье и Санкт-Петербург, 177 и 147 пациентов.

В период пандемии власти РФ практически повсеместно — по регионам — объявляют о переходе в режим самоизоляции граждан или вводят жесткий карантин. Не рекомендуется выходить из домов и квартир: только в случаях крайней необходимости — в частности для того, чтобы сходить за продуктами.

Тем временем Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для россиян по поводу продуктов питания. Как утверждают в ведомстве, делать запасы еды не нужно – в магазинах поддерживается необходимый объем основных продуктов.

«Не рекомендуется <...> приобретать продукты впрок. <...> В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью», – говорится в заявлении на сайте Роспотребнадзора.

При покупке еды лучше брать те товары, которые хранятся при комнатной температуре, добавили в ведомстве. Скоропортящиеся продукты из морозилок лучше оставить напоследок.

Кроме того, заказывая доставку еды на дом, перед открытием пакетов нужно помыть руки. Доставку скоропортящихся продуктов курьер обязан производить в сумке-холодильнике или термопакете.

«Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов», – подчеркивается в сообщении.

При оказании некачественной услуге или доставке испорченной еды граждане могут пожаловаться в Роспотребнадзор – для этого на сайте нужно оставить обращение с данными о компании и ее нарушениях.

В конце марта аналитики крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group подсчитали, что запасов, которые россияне покупали в магазинах на фоне карантинных мер с 9 по 22 марта, среднестатистической семье хватит на 108 дней.

Спросом пользовался ограниченный ассортимент товаров длительного хранения. В течение исследуемой недели превышали обычный уровень продажи мясных консервов — в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раза, сахара — 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.

Самые значительные запасы делали пенсионеры, чаще всего они покупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. При этом, как отмечают в компании, пик закупок был пройден 17 марта. На следующий день Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным товарам — крупам и консервам. Сейчас количество потребителей, которые приходят пополнять запасы, стремительно сокращается, поясняют аналитики.

О том, что россияне запасаются продуктами на фоне пандемии коронавируса и страха роста цен из-за курсов валют, стало известно в середине марта. Сообщалось, что скупать начали гречку, макароны, сахар, консервы и средства гигиены. Пользователи соцсетей выкладывали фотографии пустых полок магазинов России.

Российские власти заявляли, что дефицита продуктов не допустят, и призывали граждан не запасаться продуктами надолго, напоминая, что у них есть срок годности. О том, что дефицита продуктов в России на фоне пандемии коронавируса не наблюдается, заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Продуктов хватит, сто процентов», — заверил министр.