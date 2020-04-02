Нерабочее время: как Россия проведет следующую неделю

Нерабочей будет объявлена в России и следующая неделя. Об этом сообщает газета «Коммерсант» в репортаже с онлайн-встречи президента России Владимира Путина с правительством РФ.

«Следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», – говорится в материале.

Насколько будут продлены такие меры – не сообщается. Ранее продлить «нерабочий» срок для россиян предлагали первый вице-премьер правительства Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора – главный санитарный врач страны Анна Попова.

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Кроме того, Голикова отметила, что в России активно идут работы по созданию вакцины от коронавируса, исследуются антитела из образцов крови переболевших COVID-19.

Главсанврач Попова в свою очередь назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России — 45 субъектов пребывают на первом этапе пандемии. Остальные находятся либо на третьей, либо между третьей и четвертой стадиями.

Как объяснила глава Роспотребнадзора, выделяют 4 фазы развития эпидемической ситуации. В первом периоде существует угроза завоза заболевания или единичные случаи заражения. На втором этапе появляются несколько инфицированных, которые привезли болезнь из другого места. Третья фаза предполагает распространение болезни между людьми. На четвертой фазе зараженных становится столько, что невозможно выявить источник инфекции. По состоянию на 1 апреля в России было зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 24 человека умерли, 190 вылечились.

Текущая неделя была объявлена нерабочей президентом Путиным в ходе телевизионного обращения к нации на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Глава государства утвердил во всей стране выходные с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение болезни. Работать в эти дни продолжают медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!»

Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», – заявил президент.

Кроме того, Путин поручил поддержать в таких непростых условиях малый и средний бизнес. Среди мер, заявленных президентом, отсрочка для МСП по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода, отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для микропредприятий. Страховые взносы для малых и средних предприятий снизятся с 30% до 15%. Также компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам на ближайшие шесть месяцев. На этот же срок президент ввел мораторий на подачу заявлений о банкротстве.

На совещании с полпредами Путин указал, что на федеральном уровне уже сформирован список системообразующих предприятиях, и поручил сделать это на уровне регионов, чтобы обеспечить работоспособность компаний и сохранить рабочие места.

В конце февраля стало известно, что комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера Андрея Белоусова расширила список системообразующих предприятий. Их число, по сравнению в предыдущим перечнем, утроилось — теперь в список включено 600 предприятий. Среди них — «Домодедово», Utair, «Спортмастер», IKEA, «Глория Джинс», «Макдональдс», «Бургер Кинг», «Вкусвилл», «Ашан», «М.Видео».

Эти предприятия могут обратиться за помощью к властям в условиях пандемии и валютных колебаний. Впоследствии в список предприятий, которым в тяжелых условиях гарантируется поддержка от государства, было решено добавить и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО).

Неделю назад Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, и вопрос лишь в сроках. «Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — сказал российский лидер.