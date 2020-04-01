На карантине секса нет: коронавирус передается половым путем

Коронавирус COVID-19 передаётся половым путём – об этом следует помнить всем, особенно тем, кто находится в домашней самоизоляции, рассказал главный уролог Министерства здравоохранения России Дмитрий Пушкарь.

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Впрочем, по словам специалиста, этот способ передачи заболевания не является основным, передает РИА «Новости».

Ранее Минздрав выпустил подробную рекомендацию и характеристику коронавируса, в которой указано, что основным источником этой инфекции является больной человек, в том числе — находящийся в инкубационном периоде заболевания.

«Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушнопылевым и контактным путями. Ведущим путем передачи является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком — менее двух метров – расстоянии», — говорится в сообщении.

Также, известно, что при комнатной температуре COVID-19 способен сохранять жизнеспособность на различных поверхностях в течение трех суток.

«По имеющимся научным данным возможен фекально-оральный механизм передачи вируса. РНК COVID-19 обнаруживалась при исследовании образцов стула больных. Нуклеокапсидный белок был обнаружен в цитоплазме эпителиальных клеток желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой кишки, но не в эпителии пищевода», — пояснили в ведомстве.

Ранее власти Нью-Йорка выпустили специальный гид по безопасному сексу во время пандемии COVID-19: они объяснили жителям штата, как организовать свою сексуальную жизнь и не заразиться. В документе объясняется, каким образом передается новый коронавирус, кого, исходя из этого, выбирать в партнеры и что делать в процессе для того, чтобы не подхватить вирус.

Как следует из памятки для нью-йоркцев, COVID-19 можно заразиться от человека, находящегося от вас на расстоянии двух метров – а это значит, что интимная жизнь людей весьма усложняется, поскольку передается вирус через слюну и слизь при непосредственном контакте.

Поэтому нью-йоркцев призвали из всех видов секса выбирать мастурбацию.

«Вы – свой самый безопасный сексуальный партнер», — говорится в памятке.

Однако людям напоминают, что при этом нужно тщательно мыть руки и секс-игрушки с мылом в течение 20 секунд. Следующий по безопасности партнер — это человек, с которым вы живете постоянно.

«Вступая в близкий контакт — в том числе, сексуальный — с небольшим числом людей, можно предотвратить распространение COVID-19», — напоминают власти Нью-Йорка.

Поэтому жителям мегаполиса придется отказаться от встреч с посторонними людьми, а если вы все-таки встречаетесь с кем-то, кто с вами не живет, пусть таких людей будет как можно меньше. Есть совет и для тех, кто устраивает свою личную жизнь при помощи дейтинг-приложений: им рекомендуют на время отказаться от личных встреч и перейти в онлайн-режим – им подойдут свидания по видеосвязи, секстинг и чаты.

Соблюдение социальной дистанции — важнейшая стратегия борьбы с любыми инфекционными заболеваниями, особенно если это респираторные инфекции, рассказывал про результаты исследований генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Джордж Гао.

«Во-первых, мы использовали нефармацевтические стратегии, потому что нет никаких специфических лекарств от COVID-19, нет вакцин. Во-вторых, нужно быть уверенными, что мы изолируем всех заразившихся. В-третьих, те, с кем больные близко контактируют, тоже должны находиться в карантине: мы проводим много времени, пытаясь отследить близкие контакты и убедиться, что эти люди изолированы.

В-четвертых, необходимо приостановить общественные собрания. В-пятых, нужно ограничить передвижение, поэтому мы закрываем границы», — пояснил эксперт.

Гарантированно оградить себя от заражения коронавирусом COVID-19 сейчас невозможно, но принять меры для снижения риска необходимо, например – делать покупки в продуктовых магазинах в перчатках, посоветовал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Кроме того, по его словам, следует избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки заболевания, и вообще держаться от других людей на расстоянии 1,5-2 метра.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», — добавил профессор.

Рошаль отметил, что «конкретной таблетки», предупреждающей распространение инфекции, нет.

«Он сам закончит свое агрессивное существование, и уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих. Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», — сказал эксперт.