«Свой дом»: 5-летней девочке из клиники нашли семью

Пятилетней девочке, которая с рождения жила в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве, нашли приемную семью — все документы будут оформлены после снятия ограничений, связанных с общим режимом самоизоляции в городе. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Девочка еще находится в Центре, но уже совсем скоро у нее появится своя семья, свой дом. Надеюсь, профильные специалисты постараются помочь, чтобы новый этап в жизни начался для нее максимально комфортно», — отметила омбудсмен.

Напомним, что девочка родилась в 2014 году в московской клинике «Мать и дитя», однако через неделю после выписки родители вернули ее в отделение патологии новорожденных, испугавшись осложнений в адаптации после рождения.

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СМИ передавали, что ребенок родился на 24-неделе с весом всего 860 г. С тех пор в течение пяти лет девочка проживала в клинике с няней. Родители заключили с медучреждением договор и каждый месяц оплачивали проживание, питание и медсопровождение пациентки в размере около миллиона рублей.

В марте 2019 года медики решили выписать ребенка из стационара, однако его так никто и не забрал. Только спустя девять месяцев суд обязал родителей забрать дочь, однако те проигнорировали требование. Судебные приставы сообщали, что предписание суда не может быть выполнено, поскольку мать девочки легла в больницу.

Помимо нее в семье воспитываются трое старших детей. Несмотря на заверения адвоката о том, что ребенка регулярно навещали, в пресс-службе медцентра заявили, что родные не виделись с ребенком и даже не поздравляли ее с Новым годом.

5 февраля 2020 года родителей пятилетней девочки ограничили в правах. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу ребенка алименты в размере одной четвертой от дохода родителей.

Отец и мать на заседание суда не явились — их интересы представляли адвокаты. Они пояснили судье, что родители отказывались забирать ребенка из частной клиники, поскольку боялись за ее жизнь и здоровье. При этом, по их мнению, девочка до сих пор нуждается в стационарном лечении.

Сотрудники перинатального центра предоставили все документы о здоровье девочки. Среди них — медицинская карта в 13 томах, в которой содержится вся информация о ребенке за пять лет, а также выписной эпикриз. На судебном заседании медики подчеркнули, что Гагаринский суд еще осенью 2019 года постановил, что девочку можно выписать без угрозы для ее здоровья.

Адвокат матери Ольга Лукманова тогда заявила, что документ якобы составлен с ошибками. «В нем должно быть три печати, а есть только одна — лечащего врача. Нет истории болезни по периодам, не указано изменение состояния ребенка, не указаны патологии и нет данных об операционном вмешательстве. Из чего можно сделать вывод, что документ не соответствует нормам», — уточнила она журналистам.

Такую позицию матери подтвердили и родственники ребенка. «Мать искренне убеждена, что ребенок нежизнеспособен. Никто на свете не сможет ее в этом переубедить. Ей сказали: в 8 месяцев ребенок совершенно нормальный, она [девочка] пойдет в год и 2 месяца (так и произошло), забирайте ее», — рассказывала тетя девочки телеканалу «Москва 24».

После заседания юристы подали апелляцию, однако 31 марта Мосгорсуд признал законным решение об ограничении в правах родителей девочки.