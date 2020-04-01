«Коронавирус не щадит никого»: что творится в США

«Увидим свет в конце тоннеля»

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Там зафиксировано почти 215,5 тыс. случаев заражения. Умерли свыше 5,1 тыс. человек. Только за последние сутки жертвами COVID-19 стали 1243 человека.

Зараженные коронавирусом есть во всех 50 штатах США, а также почти на всех островных территориях, за исключением самых отдаленных и малонаселенных тихоокеанских островов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели для Соединенных Штатов станут самым тяжелым периодом. «Нам предстоит пройти через очень трудные две недели. Потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты, <...> мы увидим настоящий свет в конце тоннеля», — подчеркнул он.

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Во вторник, 31 марта, администрация США обнародовала обновленные 30-дневные рекомендации для жителей страны с различными мерами карантинного характера, направленными на предотвращение распространения COVID-19. Ранее подобные меры вводились на 15 дней.

Трамп уточнил, что пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается через две недели. Ситуация в стране нормализуется только к июню, прогнозируют власти.

Как США борются с инфекцией

Основной очаг заболевания на данный момент — Нью-Йорк, один из самых густонаселенных городов США. В связи с эпидемией пассажиропоток в метро сократился на 87%. Однако, несмотря на то что власти борются с нарушителями карантина, в бедных кварталах полиции не удается убедить граждан соблюдать правила, пишет The New York Times.

В штате зарегистрирована почти половина от всех случаев заражения в США — более 84 тыс., умерли 1374 человека. При этом первый официальный случай заражения в Нью-Йорке был зафиксирован еще 2 марта.

Для убедительности своих намерений на всех спортивных площадках города правоохранители сняли кольца с баскетбольных площадок, а также закрыли все парки. Тем не менее в кварталах, где проживает бедное население, ничего не изменилось. Люди также собираются большими группами не только на улице, но и на станциях метро.

NYT подчеркивает, что власти приняли недостаточно мер для предотвращения массового заражения. Нью-Йорк закрыл школы только 18 марта — после того, как в городе было уже 2,3 тыс. инфицированных. И только 22 марта, когда заразились уже более 15 тыс., власти Нью-Йорка приказали перевести людей на удаленную работу.

Журнал Foreign Policy назвал запоздалую и неэффективную реакцию властей США на эпидемию COVID-19 «смертью американского профессионализма». Противники Дональда Трампа винят во всем именно президента: он отказался признать серьезность ситуации на ранней стадии, когда вспышку коронавируса по всей стране еще можно было предотвратить.

С января по начало марта 2020 года президент Трамп в своих публичных выступлениях и твитах преуменьшал серьезность угрозы.

«В прошлом году от обычного гриппа умерли 37 тыс. американцев. Каждый год эта цифра колеблется от 27 до 70 тыс. И ничего не закрывается, жизнь продолжается, экономика работает. В настоящий момент у нас имеется 546 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 22 погибших от него. Только подумать!» — писал он 9 марта.

Британский научный журналист Эд Йонг в колонке для журнала The Atlantic возможные последствия пандемии для США.

«Когда вспышка COVID-19 в США наконец пойдет на спад, это не значит, что пандемия будет полностью побеждена. Коронавирус не щадит никого — ни бездомного, ни сенатора. Поэтому даже после того, как карантин будет снят, придет волна его вторичных последствий: например, обострение психических заболеваний, связанных с вынужденной долговременной изоляцией и постоянным стрессом», — подчеркнул Йонг.

«Они меня не остановят»

СМИ приводят ряд причин такого стремительного роста числа заболевших, одна из них — массовое празднование праздника Марди-Гра, завершившее недельные гуляния перед католическим великим постом. В этом году он пришелся на 25 февраля, после чего — через две недели — в штате был официально выявлен первый случай заражения.

Луизиана считается одним из самых религиозных штатов в США. Местные церковнослужители до сих пор продолжают нарушать запреты властей на публичные собрания больше 50 человек и посещают церковные службы.

В то же время 23 марта портал BuzzFeed опубликовал подборку снимков, сделанных на американских пляжах и курортах после того, как жителей США призвали к самоизоляции.

На кадрах видно, как толпы студентов в купальниках и шортах на пляжах Флориды разгуливают по Майами-Бич, который, в отличие от городских пляжей и парков, не закрыли.

Дело в том, что решение закрыть пляжи губернатор Рон Десантис возложил на местные власти, в результате закрытыми оказались лишь прибрежные зоны в Майам-Бич, Форт-Ладердейле и Тампе. Во всех остальных городках по-прежнему можно было загорать и купаться.

«Если у меня будет корона, значит, будет корона. В конце концов, они меня не остановят, я буду продолжать веселиться», — заявил «Би-би-си» один из местных жителей.

Вместе с тем, по данным Fox, после увеличения числа заболевших больницы испытывают острую нехватку средств защиты, врачи вынуждены использовать вместо костюмов защиты мусорные мешки. Из-за этого вирус уже подхватили десятки сотрудников — от лечащих врачей до медсестер. Больницы также вынуждены использовать один аппарат ИВЛ для поддержания здоровья сразу двух пациентов.

На YouTube-канале The New York Times 26 марта было опубликовано видео, снятое реаниматологом городской больницы Элмхерст в Нью-Йорке. Доктор Эшли Брэй показала, в каких условиях приходится работать врачам в реанимации в разгар эпидемии коронавируса: палаты переполнены, не хватает коек и медоборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусом в остром состоянии — особенно аппаратов ИВЛ.