«До смерти хотелось»: как проходят свадьбы в условиях карантина

В связи с угрозой распространения коронавируса Министерство юстиции России планирует отложить заключение и расторжение браков до 1 июля 2020 года, заявил замглавы ведомства Денис Новак. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин также поручил приостановить заключение браков в стране и предложил ЗАГСам проводить бракосочетания дистанционно.

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В связи с принятыми ограничительными мерами некоторые из будущих молодоженов начали переносить даты свадеб, а другие все же решили не откладывать торжество и устроить праздник в онлайн режиме.

Так, 1 апреля в Северодвинске прошла первая онлайн-регистрация брака, сообщили в ЗАГСе Архангельской области. Трансляцию бракосочетания пара провела на своих страницах в соцсети Instagram.

«В прямом эфире за регистрацией брака смотрели десятки человек, в том числе знакомые молодоженов со всей Архангельской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Объединенных Арабских Эмиратов и США», — заявили в ЗАГСе.

В то же время за рубежом онлайн-свадьбы стали уже привычным делом. В Чикаго 23-летняя Элиана Амрами и ее 22-летний жених Элиот Берн планировали провести пышную свадьбу в отеле Хилтон 29 марта 2020 года, но за две недели до праздника власти штата Иллинойс запретили проведение массовых мероприятий;

«Мы ортодоксальные евреи. До свадьбы мы не жили вместе. Мы просто не могли больше ждать. Нам до смерти хотелось пожениться!», — рассказала Амрами изданию The Guardian.

По ее словам, ночь после объявления ограничительных мер пара провела в слезах, однако на следующий день они решили, что все равно будут жениться – только вместо шикарного банкета проведут трансляцию в приложении Zoom.

29 марта жених, невеста, раввин, а также родители молодоженов собрались в саду дома Элиота, чтобы зарегистрировать брак. Остальные же гости подъехали к месту церемонии на автомобилях и смотрели онлайн-трансляцию бракосочетания прямо из них. По рассказам Амрами, когда ее и Элиота объявили мужем и женой, вся улица заполнилась звуками сигналящих машин.

«Перед свадьбой я была расстроена, я не могла поверить, что это происходит в моей жизни. Но теперь я совсем не жалею. Это было лучшее, что я могла представить», — заявила девушка The Guardian.

Подобная свадебная история произошла тремя днями ранее в Индии. 26 марта 2020 года на церемонии бракосочетания Свиты Вартаманан и Асвина Рави присутствовали всего 20 человек, в то время как остальные 200 приглашенных из-за объявленного 25 марта карантина наблюдали за торжеством с экранов своих смартфонов.

«Это было сюрреалистично. Каждая девушка мечтает о свадьбе, но такого я даже представить не могла. Все стулья свободы, а перед нами только 15 смартфонов, как будто мы знаменитости», — рассказала Свита порталу The Hindu.

Майкл Роган и Мелания Мэйз из Англии изначально не планировали праздновать масштабную свадьбу – они хотели позвать всего 60 человек. Но за неделю до бракосочетания в стране объявили режим самоизоляции, из-за которого торжество могли посетить не более пяти приглашенных.

Несмотря на это пара не стала откладывать свадьбу, они решили внести только одно изменение – все гости останутся дома и будут смотреть прямую трансляцию регистрации брака в соцсети Facebook.

Свадебная церемония прошла в доме у шафера в Престоне. Очно на ней присутствовали только жених, невеста, свидетели и дочь Майкла.

«Я счастлива, что все так вышло. Такая свадьба показала, что является для нас с мужем действительно важным», — сообщила Мелания порталу ABC.

С ней согласен и ее супруг. «Многие люди благодарили меня за то, что я провел церемонию онлайн. Это был шанс для друзей почувствовать себя менее одинокими в такой изоляции», — заявил он изданию.

А вот для пары из города Акрон штата Огайо онлайн-трансляция их свадьбы стала сюрпризом. Кристофер и Кристал Сумей проводили церемонию бракосочетания в церкви Movement Church, членами сообщества которой являлись. Они думали, что во время регистрации в помещении, помимо них, присутствует только священник, а оказалось, в это время прямой эфир свадьбы смотрели все остальные участники церковного сообщества.

Когда молодожены собрались отправиться домой после бракосочетания, гости, подъехавшие к церкви, начали приветствовать пару сигналами автомобилей. Как пишет портал WGN TV, близкие не захотели оставлять Кристофера и Кристал одних в такой день.

«Сначала мы не поняли, что происходит. Из-за пандемии мы не хотели, чтобы кто-то приходил на нашу свадьбу, но это было потрясающе, что наша церковная семья решила поддержать нас», — заявила Кристал изданию.

Она также добавила, что ближе к июню они с мужем все-таки планируют устроить пышное торжество по случаю бракосочетания.