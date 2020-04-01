«Мы неуязвимы»: какие регионы коронавирус обходит стороной

Жители итальянской провинции Феррара в регионе Эмилия-Романья могут обладать иммунитетом к коронавирусу COVID-19. Об этом пишет местная газета La Nuova Ferrara со ссылкой на комиссара службы гражданской обороны по региону Серджио Вентури.

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«Если посмотреть на заболеваемость в провинции Феррара, то можно заметить, что в ее центре есть несколько случаев, но все остальные зафиксированы преимущественно на границе с Болоньей (соседняя провинция, – «Газета.Ru). То есть большая часть провинции убереглась», — заявил Вентури.

По данным газеты, с начала пандемии в Ферраре выявлено всего 307 случаев инфицирования. Притом, что регион, в котором она расположена, находится на втором месте по числу зараженных. В Италии, по данным Минздрава страны, на 1 апреля — 105 792 больных с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Комиссар службы гражданской обороны предположил, что причины «неуязвимости Феррары» заключаются в том, что многие жители здесь имеют наследственное заболевание крови – талассемию.

Кроме того, в этой провинции водятся малярные комары, из-за чего распространено такое инфекционное заболевание, как малярия, что также может стать причиной сопротивления организма местных жителей COVID-19, считает Вентури.

Между тем «иммунитет» от коронавируса могут иметь и жители мексиканского штата Пуэбла, считает его губернатор Луис Мигель Барбоса. 26 марта в прямом эфире на YouTube и Facebook чиновник отвечал на вопросы журналистов – в ходе пресс-конференции он заявил, что в регионе мало зараженных, потому что бедные люди «имеют иммунитет» к коронавирусу.

«Вы же знаете, что большинство из инфицированных — богатые люди. Если вы богаты, то вы в опасности, но если вы бедны, то нет, ну а мы бедны, мы неуязвимы», — подчеркнул Барбоса, передавала газета The Mercury News.

По словам главы штата, он имел ввиду статистику, которая показывает, что коронавирусом заражались те люди, которые путешествовали в период распространения болезни.

Отметим, что в Мексике, по данным ВОЗ, на данный момент выявлено 993 случая с подтвержденным COVID-19, а в соседствующих с ней США – 140 640 инфицированных.

Известно, что коронавирус отчасти избегает Африку – по всему континенту зафиксировано лишь 3497 пациентов с новой инфекцией, сообщает ВОЗ.

Чикве Ихеквеазу, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Нигерии, где лечатся только 111 зараженных, объяснил, почему вирус обходит эту страну стороной. «Наша система здравоохранения не так сильна, как нам бы хотелось. Именно потому, что мы немного обеспокоены нашей способностью справиться с крупной вспышкой болезни, мы так интенсивно занимаемся профилактикой и ранним выявлением», — пояснил специалист газете The Guardian.

Того же мнение придерживаются и в Уганде, где 33 заболевших COVID-19. «Вирус не будет большой проблемой, если мы сможем эффективно остановить местную передачу. Мы не прогнозируем роста случаев заражения и прилагаем все усилия для профилактики. Проводим много кампаний по информированию общественности», — заявил глава оперштаба страны по борьбе с коронавирусом Ател Кагирита, которого The Guardian называет «царем коронавируса».

Между тем глава Центра социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергей Костелянец предположил, что коронавирус почти не затронул континент из-за возраста жителей.

По его словам, в Африке средний возраст населения составляет 20 лет – в то время как жителей старше 65 лет здесь насчитывается лишь 3%. Именно эта возрастная группа подвержена наибольшему риску.

Между тем в ряде регионов России не зафиксировано пока ни одного случая заражения – к ним относятся республика Алтай, Еврейская автономная область, Ингушетия, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Ненецкий автономный округ, Тува, Чукотка и Ямало-ненецкий автономный округ.

25 марта у эпидемиологов Минздрава Алтайского края состоялась конференция, на которой они предположили, что отсутствие инфицированных связано с невысоким процентом трафика в регионе, передавало издание «Катунь24.ру». Так,аэропорта Барнаула принимает очень мало зарубежных рейсов в сравнении с соседним новосибирским. Также в регионе нет такой скученности населения, как в Китае, пояснили специалисты.