Записки путешественника: вернувшихся из-за границы обяжут вести журнал

Россия должна остановить «завоз» коронавирусной инфекции из-за рубежа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо приложить все усилия, чтобы инфекция не распространялась. Надо исключить новые случаи завозного коронавируса, когда, соответственно, инфекция приходит к нам из-за границы. Для этого мы принимаем меры предосторожности при возвращении наших граждан из-за рубежа», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, находящиеся на карантине россияне должны будут по запросу вести журнал о самочувствии на портале «Госуслуги» и подтверждать, что находятся дома, по указанному адресу проживания.

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Собирать данные о возвращающихся в РФ гражданах будет Минкомсвязи, отметил премьер. «До прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форуму и предоставить о себе сведения», – добавил он.

Информировать об этом требовании вернувшихся из-за рубежа будут либо при регистрации на обратный рейс в Россию, либо же по факту прибытия через СМС-сообщения.

Кроме того, Мишустин сообщил, что в сутки в России берут около 36 тыс. анализов на коронавирус нового типа – таким образом, наша страна входит в тройку мировых лидеров по данному показателю. Тесты делаются повсеместно, работает 95 лабораторий Роспотребнадзора, ежесуточно проверяют более 20 тыс. проб. «Также привлекаются и коммерческие лаборатории. Их мощности сегодня позволяют проверить около 2 тыс. образцов в сутки»,— добавил глава правительства.

Накануне для контроля за распространением коронавируса Мишустин приказал оборудовать пункты пропуска на границах страны тепловизорами отечественного производства — чтобы измерять температуру въезжающих в Россию водителей.

В аэропортах Москвы начали работать оперативные группы московских спасателей, которые встречают возвращающихся из-за границы граждан. Всего для работы задействовано более 200 человек. В группы входят спасатели, психологи, связисты и фельдшеры.

31 марта закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина был одобрен на внеочередном заседании Совфеда. Авторами документа выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Изменения направлены на «ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил», говорится на сайте законодательного органа.

В соответствии с законопроектом людям, которые нарушили карантин, грозит штраф от 500 до 700 тыс. руб. За это же нарушение предусмотрены и другие виды наказания: лишение права на профессию на срок до трех лет, два года принудительных работ или заключение на срок до двух лет.

Если при этом нарушение повлекло за собой по неосторожности массовое заражение людей, то виновному придется либо выплатить штраф до 1 млн руб., либо он будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо его лишат свободы на срок до трех лет.

Если нарушение привело к смерти одного человека (опять же, по неосторожности) или было сопряжено с умышленным созданием угрозы заражения множества людей, то штраф будет в размере до 2 млн руб., а срок лишения свободы повысится до пяти лет. Если по неосторожности из-за заражения умерли более двух человек, то нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Помимо этого, в законопроекте прописана уголовная ответственность за распространение фейков о пандемии коронавирусной инфекции.

«За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств предлагается штрафовать на сумму от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничивать свободу на срок до трех лет», — говорится на сайте Госдумы.

Если из-за распространения недостоверной информации был причинен вред здоровью, то штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн руб. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если при этом были какие-либо тяжкие последствия, например, из-за фейка погиб человек, то штраф повысится до 2 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет.

В России ранее неоднократно люди с коронавирусом покидали карантин, заражая других, а в соцсетях и мессенджерах распространялись фейки о ходе пандемии.