Протекает скрыто: в чем опасность COVID-19 для детей

Заболеваемость коронавирусом у детей в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией составляет около 1%, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР.

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Несмотря на то что несовершеннолетние болеют COVID-19 реже взрослых, у детей до трех лет все чаще встречаются тяжелые формы протекания заболевания.

Так, в США 29 марта стало известно о первом случае смерти младенца от коронавируса. Позже в Китае также сообщили о гибели 10-месячного ребенка. В Европе же самой молодой жертвой инфекции стал 14-летний парень из Португалии, а во Франции 25 марта от COVID-19 скончалась 16-летняя девушка.

И хотя случаи летальных исходов среди несовершеннолетних единичны, главная опасность — бессимптомное протекание болезни, из-за которого родители не всегда способны вовремя понять, что ребенку требуется срочная медицинская помощь. Так, у 16-летней заболевшей из Франции из признаков коронавируса был только легкий кашель. Через неделю девушка скончалась.

В Медицинском университете Гуанчжоу под руководством Ситанга Гонга обработали сведения о 745 детях, которые близко контактировали с инфицированными коронавирусом в двухнедельный период до обращения к врачу. Выяснилось, что из всего числа несовершеннолетних заразились только 10. В исследовании сообщается, что возраст заболевших детей составлял от двух месяцев до 15 лет.

При этом большинство симптомов, типичных для острых респираторных заболеваний, у них так и не проявилось. У троих не было лихорадки, у пятерых — кашля. Насморк наблюдался только у двоих.

По данным другого китайского исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, бессимптомная инфекция наблюдалась у 15,8 % детей из 171 зараженных. При этом больше всего среди инфицированных было детей 6-10 лет – 33,9 %, а меньше всего детей до года – 18,1 %.

Исследование показало, что у 41,6 % несовершеннолетних преобладали лишь общие респираторные симптомы с повышенной температурой тела не более 39°C, и только у 28,7 % наблюдалось нарушение дыхания.

Также китайским ученым удалось выяснить, что отличительными признаком, свойственным именно детям, является диарейный синдром.

Исследование, опубликованное в американском Pediatrics, показало, что у 94,2% из 2143 обследованных детей заболевание протекало бессимптомно или с легкой степенью тяжести.

«112 (5,2%) детских случаев были тяжелыми и 13 (0,6%) критическими. Тяжелые и критические формы чаще диагностировались у детей до 1 года», — говорится в работе.

В исследовании также подчеркивается, что в детской клинической картине часто отмечается рвота и диарея. «Кроме того, даже при отсутствии типичных жалоб и клинических проявлений у детей могут обнаруживаться изменения в легких, характерные для коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в нем.

30 марта профессор-инфекционист Карина Батлер также сообщила изданию The Irish Time, что желудочно-кишечные расстройства являются важным неспецифическим признаком коронавируса у детей.

Она призвала родителей немедленно обращаться за медицинской помощью, если у детей наблюдается затрудненное дыхание, уменьшение физической активности или снижение употребления воды.

Врач-педиатр Евгений Комаровский на своей странице в соцсети Instagram также рассказал о симптомах, наиболее свойственных несовершеннолетним. Среди них, помимо обычных признаков ОРВИ, он тоже отметил диарею и частую рвоту.

При этом медик заявил, что смертность детей от коронавируса редка и практически все известные случаи детских летальных исходов все же были связаны не с самой инфекцией, а с другими тяжелыми патологиями.

Его слова подтвердил и доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Мухаммад Сайфуллин. «К настоящему моменту наблюдения показывают, что среди несовершеннолетних умирают единицы, дети болеют легче и реже чем взрослые, но, по всей видимости, в их случаях сохраняется высокая заразность для окружающих. Поэтому ребенок — эффективный переносчик инфекции», — заявлял он изданию «Коммерсант».