Придет СМС: как будут следить за нарушителями карантина

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он пояснил, что с 1 апреля Минздрав будет предоставлять Минкомсвязи все данные о заразившихся коронавирусом, а также о лицах, которые с ними контактировали или сами ранее вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Если россиянин, находящийся на карантине или в самоизоляции, покинет место проживания, то ему придет оповещение, в котором будет указано, что информация о допущенном нарушении будет передана в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

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В тексте поручения Мишустина говорится, что аналогичное сообщение придет нарушителю через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). На этом же сайте запустится сервис для заполнения электронной формы. Возвращающиеся в страну граждане должны будут указать место своего проживания на время самоизоляции или карантина. После этого власти будут проверять, насколько люди соблюдают предписанные правила.

В поручении также говорится, что за нахождением россиян по указанному адресу должны следить МВД, Минкомсвязи и другие органы с помощью операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ. Информация о нарушителях из Москвы будут также направляться в Фонд социального страхования и городское правительство.

Ранее Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за нарушение карантина. Депутаты решили, что нарушитель должен заплатить штраф до 700 тыс. руб. либо лишиться права на профессию на срок до трех лет. Также предусматривается наказание в виде двух лет принудительных работ или лишения свободы на тот же срок.

Если из-за нарушителя правил карантина умер человек или его действия создали угрозу массового заражения коронавирусом других людей, то за это Госдума предложила наказывать штрафом до 2 млн руб., принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на аналогичное количество времени.

Если в результате нарушения скончались два и более человека, то виновник может быть наказан лишением свободы до семи лет.

Умышленное пренебрежение карантином, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия.

Однако эти меры оказывают воздействие не на всех россиян. Так, ранее в Омске и по области было возбуждено 16 протоколов за нарушение режима самоизоляции, передает РИА «Новости».

«На сегодня мы возбудили 16 дел об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП «Нарушение противоэпидемических мероприятий», то есть по факту нарушения условий самоизоляции. Всех ждет штраф», — отметили в пресс-службе, но не уточнили, какой именно.

В Роспотребнадзоре агентству рассказали, что о нарушителях обычно сообщают соседи, родственники и работодатели, которые звонят на горячую линию.

«Было обращение от врача-стоматолога частной клиники, к которому пришла молодая пациентка с загаром. В разговоре с пациенткой выяснилось, что она вернулась из Эмиратов и нарушила карантин. На нее составили протокол, в клинике все обработали», — привели пример в службе.

Ранее режим самоизоляции нарушил москвич, инфицированный коронавирусом. 27 марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что мужчину поместили в стационар, хотя ранее он лечился от COVID-19 на дому. Несмотря на то что москвич подписал документ о самоизоляции, он все равно решил выйти на улицу.

«Прогулка его закончилась неудачно — скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы», — сказала заммэра.

Спустя два дня мэр столицы Сергей Собянин заверил, что в течение недели будет развернута «умная» система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Он отметил, что постепенно контроль, «необходимый в этой ситуации», будет ужесточаться.