«И бокал вина усугубит»: почему нельзя пить во время пандемии

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь во время пандемии коронавируса COVID-19. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что обеззараживание организма с помощью спирта – это миф.

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«Можно вымыть руки любым спиртным напитком, и они будут чистыми — это действительно так. Но, если его употреблять внутрь, то это не так работает. В случае обеззараживания горла и пищевода глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными. Спиртное туда не зальешь, в связи с чем инфекция остается», — пояснил врач.

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев подчеркивает, что умывание глаз алкоголем также не поможет избавиться от коронавируса.

«Алкоголь внутрь клетки не попадает, а вирус именно там и находится, поэтому спиртное не действует на инфицированного», — сообщил «Газете.Ru» эксперт.

В свою очередь нарколог Брюн добавил, что алкоголь не только не поможет человеку в борьбе с коронавирусом, но и способен навредить ему. «Любой алкоголь вызывает токсическое действие. Если употребить, то на зараженную поверхность идет токсическое воздействие алкоголя. Тем самым ситуация усугубляется и выздоровление замедляется», — заключил Брюн.

Вместе алкоголь и инфекция оказывают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. «Появляется тахикардия, повышается артериальное давление. При наличии инфекции в организме даже бокал вина может усугубить ситуацию. Поэтому во время любой простуды, не говоря уже о серьезных вирусных инфекциях, употреблять спиртное категорически противопоказано», — заявил «Газете.Ru» главный внештатный терапевт «РЖД-Медицины» Сергей Черемушкин.

Самое опасное, что из-за алкогольного опьянения человек может не обратить внимание на то, что подхватил COVID-19, отметил эпидемиолог Ларичев. «Бывает, что под алкоголем человек не замечает, что заболел — если он будет сильно пьян, то не почувствует, когда его состояние ухудшится», — сообщил он «Газете.Ru».

31 марта глава «Трезвой России» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина письмо с жалобой на рост продаж алкоголя на фоне распространения коронавируса.

В документе указано, что, по данным опроса «Трезвой России», 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом. «Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина (90% опрошенных). Среди россиян существует заблуждение, что алкоголь поможет в дезинфекции от коронавирусной инфекции. Так, 69% опрошенных считают, что потребление алкоголя внутрь способствует снижению риска заболеваний», — говорится в письме Хамзаева.

При этом лишь 5% респондентов используют спиртосодержащую продукцию в качестве антисептика.

Чаще всего россияне, находящиеся в режиме самоизоляции, покупают водку – 65% от всего спроса на спиртное. Следом идет вино с 53%, замыкает тройку самых популярных алкогольных продуктов пиво (40%).

В опросе «Трезвой России» участвовали 6 тыс. человек из 60 регионов.

Врачи уверены, что «обеззараживанием» организма россияне лишь прикрывают свое желание выпить — такой подход к употреблению спиртного может привезти к алкоголизму.

«Большинству наших сограждан, скорее, психологически проще и выгоднее думать, что, употребляя алкоголь, они не заразятся коронавирусом. На риски заражения данным вирусом алкоголь не влияет никак. А вот возможность перейти к злоупотреблению есть всегда. Попытки найти панацею от COVID-19 в сильно- или слабоалкогольных напитках — это не более, чем прикрытие», — заключил врач Черемушкин.