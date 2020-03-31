Потерпеть до лета: в России запретят жениться и разводиться

Из-за угрозы распространения коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить регистрацию браков. Ранее предложение о временном прекращении заключения и расторжения браков внесло Министерство юстиции. На сайте ведомства отмечалось, что данная инициатива уже направлена главам российских регионов.
Регистрации брака, которые были запланированы заранее, Минюст предложил перенести на более поздний срок — после 1 июня 2020 года.
«В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», — добавили в министерстве.
При этом агентство «Москва» сообщало, что с 28 марта столичные Дворцы бракосочетания отменили торжественные церемонии на время нерабочей недели — теперь все ранее запланированные браки заключаются в присутствии не более пяти человек. Чтобы избежать скопления людей, в ЗАГСах работают только дежурные сотрудники. Тем, кто не хочет жениться в таких условиях, предложили перенести регистрацию брака на другой срок.
В период с 30 марта по 3 апреля московские ЗАГСы работают в режиме выходных. Они лишь проводят регистрации ранее заявленных браков и разводов, а также выдают свидетельства о рождении и смерти. Остальные услуги учреждения временно не оказывают.
Чтобы воспользоваться разрешенными услугами ЗАГСа, необходимо предварительно записаться на Едином портале госуслуг. Агентство «Москва» отмечает, что повторное получение необходимых свидетельств и справок возможно только по записи по телефону Единой справочной службы.
Сообщается, что для профилактики распространения коронавируса в столичных отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания регулярно проводится дезинфекция и уборка помещений, а сотрудники обеспечены масками, респираторами и антисептиками. Помимо этого ежедневно работникам ЗАГСов измеряют температуру.
Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции режим полной самоизоляции ввели уже более чем в 40 регионах России.
Теперь покидать квартиру можно только в исключительных случаях: при необходимости обращения за неотложной медицинской помощью, наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу, если сотрудника не освободили от служебных обязанностей, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.
Кроме того, вводится режим социальной дистанции — людям необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки на такси. При этом из сообщения оперативного штаба по контролю и мониторингу коронавируса следует, что тотальная самоизоляция будет действовать «в ближайшее время», точная же дата ее окончания остается неизвестной.
Тем временем глава оперштаба и мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будет создана «умная» система слежения за соблюдением карантина. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — пообещал он.