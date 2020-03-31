Потерпеть до лета: в России запретят жениться и разводиться

Из-за угрозы распространения коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить регистрацию браков. Ранее предложение о временном прекращении заключения и расторжения браков внесло Министерство юстиции. На сайте ведомства отмечалось, что данная инициатива уже направлена главам российских регионов.

Реклама

Регистрации брака, которые были запланированы заранее, Минюст предложил перенести на более поздний срок — после 1 июня 2020 года.

«В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», — добавили в министерстве.

При этом агентство «Москва» сообщало, что с 28 марта столичные Дворцы бракосочетания отменили торжественные церемонии на время нерабочей недели — теперь все ранее запланированные браки заключаются в присутствии не более пяти человек. Чтобы избежать скопления людей, в ЗАГСах работают только дежурные сотрудники. Тем, кто не хочет жениться в таких условиях, предложили перенести регистрацию брака на другой срок.

В период с 30 марта по 3 апреля московские ЗАГСы работают в режиме выходных. Они лишь проводят регистрации ранее заявленных браков и разводов, а также выдают свидетельства о рождении и смерти. Остальные услуги учреждения временно не оказывают.

Чтобы воспользоваться разрешенными услугами ЗАГСа, необходимо предварительно записаться на Едином портале госуслуг. Агентство «Москва» отмечает, что повторное получение необходимых свидетельств и справок возможно только по записи по телефону Единой справочной службы.

Сообщается, что для профилактики распространения коронавируса в столичных отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания регулярно проводится дезинфекция и уборка помещений, а сотрудники обеспечены масками, респираторами и антисептиками. Помимо этого ежедневно работникам ЗАГСов измеряют температуру.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции режим полной самоизоляции ввели уже более чем в 40 регионах России.

Теперь покидать квартиру можно только в исключительных случаях: при необходимости обращения за неотложной медицинской помощью, наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу, если сотрудника не освободили от служебных обязанностей, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Кроме того, вводится режим социальной дистанции — людям необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки на такси. При этом из сообщения оперативного штаба по контролю и мониторингу коронавируса следует, что тотальная самоизоляция будет действовать «в ближайшее время», точная же дата ее окончания остается неизвестной.

Тем временем глава оперштаба и мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будет создана «умная» система слежения за соблюдением карантина. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — пообещал он.