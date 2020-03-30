Дети и молодежь: кто заразился COVID-19 за минувшие сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 302 новых случая заражения COVID-19 в 35 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Согласно последним данным, 15 новых случаев было обнаружено в республике Коми, восемь в Санкт-Петербурге, пять в Бурятии и четыре в Архангельской области. По трое заразившихся нашли в Белгородской, Псковской и Кировской областях, а также в республиках Адыгее и Дагестане. По два человека заразились во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, в республиках Кабардино-Балкария и Марий Эл, в Пермском и Красноярском крае. По одному заболевшему зафиксировано в Калужской, Липецкой, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в республиках Калмыкия и Хакасия, Ставропольском и Алтайском крае.

Наибольшее число инфицированных приходится на столицу — 212 случаев коронавируса за сутки, плюс еще семеро заразились в Подмосковье. Только 43 человека из них посещали в последнее время Европу, что говорит о распространении заболевания уже на территории РФ.

При этом среди новых зараженных почти половину составляют молодые люди от 18 до 40 лет — их 102 человека. Более того, 17 заболевших – это несовершеннолетние, сообщает оперштаб. Инфицированных в возрасте 40-65 лет — 58 человек. Еще 35 больных — старше 65 лет. Общее количество тех, кто не смог уберечься от вируса, в столице составляет 1226 человек за все время пандемии.

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Число инфицированных COVID-19 в стране теперь составляет 1836 человек, зараженные люди есть в 71 субъекте РФ. 32 из них находятся в тяжелом состоянии и требуют пристального внимания медиком. Девять пациентов уже скончались.

Две новых смерти еще не засчитаны — мужчина с подтвержденным коронавирусом умер в больнице Владимирской области. «У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», — сообщили в Роспотребнадзоре. Там также подчеркнули, что точную причину смерти можно будет назвать только по итогам исследования патологоанатома.

Новая жертва COVID-19 есть и в Москве — по сообщению оперштаба, в одной из больниц скончалась 84-летняя женщина, страдавшая сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. «В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге — второй случай смерти от коронавируса: как сообщил губернатор Александр Беглов на заседании малого правительства, COVID-19 в качестве причины смерти подтвердило вскрытие, сообщает издание «Фонтанка».

За сутки в РФ были выписаны два человека, переболевших коронавирусом, — теперь они полностью здоровы. Всего под наблюдением медиков справиться с болезнью смогли уже 66 человек.

Около 737 тыс. россиян также сейчас находятся в самоизоляции, за ними ведется контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Не прекращается поток людей из <...> стран с неблагополучной эпидемической ситуацией в Российскую Федерацию. На сегодняшний день вместе с органами внутренних дел мы контролируем порядка 737 тыс. россиян, которые находятся под самоизоляцией», — сказала она.

По данным ВОЗ, сейчас пандемии COVID-19 подвержены 177 стран. По всему миру заразились как минимум 634 тыс. человек, свыше 30 тыс. умерли.

Первой по числу смертей от коронавируса остается Италия — там количество жертв составляет почти 11 тысяч. За ней следуют Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания. При этом наибольшее число заразившихся зафиксировано в США — свыше 124 тысяч.