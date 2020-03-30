До миллиона рублей: как накажут за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило ужесточение административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Председатель правительства РФ заявил, что основной задачей властей в настоящее время является работа на опережение и минимизирование распространения коронавируса.

«Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести нерабочую неделю дома в режиме самоизоляции. А те, кому ответственности не хватает, — не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других», — добавил он.

Штрафы увеличились в десять раз. Так, из текста поправок в Кодекс об административных нарушениях следует, что физические лица за первичное несоблюдение режима самоизоляции должны будут заплатить от 15 до 40 тысяч рублей, а за последующее – от 150 до 300 тысяч рублей.

Для юридических лиц размер штрафа варьируется от 200 до 500 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение карантина им придется заплатить до одного миллиона рублей.

«Шкала штрафов большая и зависит от нарушения», — пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так, заплатить больше придется тем, кто, нарушив режим самоизоляции, заразил окружающих его людей. Максимальный же штраф — 1 млн рублей — предусмотрен для юридических лиц, нарушение дисциплины которыми привело к чьей-либо смерти по неосторожности.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил, что данные штрафы не будут касаться россиян старше 65 лет. Он подчеркнул, что введенные административные меры предусмотрены для тех, кто приехал из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также для тех, кто контактировал с носителем COVID-19, но не самоизолировался.

Также мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в столице будет усилен контроль за соблюдением карантина горожанами.

«По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать», ― заявил он.

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение карантина, был внесен в Госдуму 26 марта.

По словам Михаила Мишустина, поправки решили ввести из-за того, что многие граждане России легкомысленно относятся к вопросу собственного здоровья и безопасности окружающих.

«Все сейчас боятся бактериологического оружия, а вот эти контактировавшие, по сути, настоящие бактериологические бомбы. Потому что они ходят с вирусом и разносят его. За намеренное заражение ВИЧ-инфекцией есть наказание. Здесь то же самое», — отметил ведущий специалист Инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев в разговоре с РИА «Новости». Он подчеркнул, что люди, заражая других, приносят вред всему обществу, а следовательно, должны нести за это ответственность.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предлагали сделать наказание для нарушителей режима самоизоляции еще жестче. По их мнению, тех, кто не соблюдает карантин, необходимо привлекать к уголовной ответственности. Так, например, за нарушение самоизоляции, повлекшее смерть нескольких человек, по мнению Володина и Крашенинникова, следует осуждать на семь лет лишения свободы.