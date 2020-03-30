Повторить за Москвой: какие регионы вводят режим самоизоляции

Власти Мурманской области вслед за Москвой и Подмосковьем ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает оперативный штаб области.

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Условия режима, введенного из-за коронавируса в Мурманской области, аналогичны московским. Жителям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы пойти на работу, за продуктами или лекарствами, и для того, чтобы выгулять животных или обратиться за срочной медицинской помощью.

С 29 марта на карантин закрыты два города Мурманской области — Кировск и Апатиты. Въехать на территорию городов могут только сотрудники экстренных служб, жители с постоянной регистрацией, а также работники районных предприятий.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса, и проработать возможность принятия таких же у себя.

Мишустин заявил, что главная задача властей сейчас — это работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса. «Шаги, которые предпринимаются — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — отметил премьер-министр.

Вслед за Мурманской областью руководство Башкирии по поручению федеральных властей проработает программу самоизоляции всех жителей региона для профилактики распространения коронавируса, заявил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.

«Пришло поручение правительства РФ о введении режима самоизоляции в регионах. Сегодня днем соберемся в составе правительства и устроим мозговой штурм, а глав муниципалитетов собираю вечером для обсуждения вопроса. Начинайте готовить средства и ресурсы для перехода граждан на самоизоляцию. Прошу четко выполнять все решения, которые мы здесь принимаем», — уточнил Хабиров.

Также с 31 марта 2020 года Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы, заявил губернатор региона Антон Алиханов. Глава Карелии Артур Парфенчиков также допустил закрытие отдельных населенных пунктов из-за коронавируса. Он уточнил, что этот вопрос нужно проработать с федеральным центром

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в Москве и Московской области домашний режим самоизоляции должны соблюдать все граждане, независимо от возраста. Так, выходить из дома можно только до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи, выгула домашних питомцев и выноса мусора.

Позже будут введены спецпропуска, правила выдачи которых будут регламентированы отдельным указом правительства — для перемещения москвичей по городу будут использованы специальные QR-коды. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

По его словам, в закодированное изображение будет внесена информация как о месте жительства, так и о месте работы. «Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а что называется по факту, то это право им будет предоставлено равно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — отметил он.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, около 20% москвичей игнорирует призывы о самоизоляции. Градоначальник пообещал более жестко отслеживать перемещения людей. К концу недели должна заработать специальная система контроля.