Не выходи из комнаты: аллергики уязвимы перед COVID-19

Китай почти здоров

— 712 135 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались от болезни 33 626 человек, выздоровели 148 673 пациента.

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— В Китае с каждым днем уменьшается число инфицированных коронавирусом: 93% всех заразившихся уже излечились, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Самоизоляция для всех

— В России были разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения COVID-19. Кроме того, сейчас в нашей стране также разрабатываются три вакцины.

— Количество зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 тыс. человек. За последние сутки было зафиксировано 270 новых случаев, в том числе у 13 детей в Москве. Всего выздоровели 59 человек, количество умерших достигло 11 человек — последние двое скончались за минувшие сутки в больнице в Коммунарке, сообщил главврач Денис Проценко.

— В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

Теперь выходить из дома можно только для обращения за экстренной медпомощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Разрешено также ездить на работу, если человек обязан быть на рабочем месте. Можно ходить за покупками в ближайший магазин или аптеку, а также выгуливать собак в радиусе не более ста метров от жилья и выносить бытовой мусор.

— Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые инфицированы коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% — в возрасте до 40 лет. При этом две трети из тех, чье состояние поддерживается ИВЛ, в возрасте до 60 лет.

— Коронавирус наиболее опасен для людей с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы, рассказали в Минздраве РФ. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, употребление алкоголя больными в разы затрудняло оказание им помощи. Страдающие весенней аллергией люди также попадают в зону повышенного риска.

Когда ждать пика

— Президент США Дональд Трамп считает успешным тот вариант развития событий, при котором в США от коронавируса умрут менее 200 тыс. человек. Глава государства продлил до 30 апреля действия санитарных ограничений для борьбы с болезнью.

— Пик распространения коронавируса в Британии может наступить только через 12 недель. Тем не менее, его уровень будет ниже прогнозировавшегося, заявила заместитель главного врача Англии Дженни Харрис.

— Подросток умер от коронавируса COVID-19 в Португалии, сообщила министр здравоохранения Марта Темидо. Чиновница пояснила, что умерший 14-летний мальчик, живший в городе Овар (округ Авейру), имел до заболевания проблемы, связанные с иммунодефицитом, сообщает испанское агентство Efe