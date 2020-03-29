«Для всех жителей»: Московский регион посадили на самоизоляцию

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Реклама

Согласно документу, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.

В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленном правительством Москвы.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что такие жесткие меры, как домашний режим самоизоляции, не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города. Кроме того, власти будут выплачивать компенсацию всем безработным. Общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тыс. рублей в месяц.

«Выплата будет назначена автоматически, без заявлений», — говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения ввели и для жителей Подмосковья. Их обязали не покидать дом без надобности, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области. Безработные жители региона начнут получать компенсацию с 1 апреля.

«Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тысяч рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию», — уточнили в подмосковном оперштабе.

При этом ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено. «Это далеко не жесткие меры, но это меры в интересах москвичей», — заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Telegram-каналу Life Shot.

Ранее оперштаб опубликовал информацию о протекании коронавирусной инфекции у представителей различных групп зараженных. Так, согласно данным, болезнь развивается в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. На искусственной вентиляции легких — почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ.

Сейчас Москва лидирует по числу заболевших — оно составляет 1014 человек. Среди всех заразившихся COVID-19 46% — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом — молодежь от 18 до 34 лет, то есть около 33,5%. И только 15% составляют люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, однако могут быть носителями вируса. В оперативном штабе попросили родителей не гулять с детьми на детских площадках и на улице.

«Призываем родителей, дети которых не посещают школы, детские сады и колледжи, следить за ребенком и не допускать, чтобы он проводил время на улице. Занятия в школах отменены не для того, чтобы дети гуляли или находились в других местах массового скопления людей. Это вынужденная мера, которая позволит не допустить распространения коронавируса и обезопасить ваших родных и близких», — сообщили в оперштабе.

По мнению вирусолога, доктора медицинских наук, члена РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолия Альштейна, Россия стоит в начале пути масштабной эпидемии. Он считает, что пика эпидемии коронавируса можно ожидать только через месяц.

«Может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», — отметил специалист в разговоре с НСН. По его мнению, введенные в стране ограничительные меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С точки зрения распространения заболевания это поможет приостановить распространение инфекции», — подчеркнул Альштейн.