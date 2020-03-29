Из-под карантина в СИЗО: что ждет нарушивших режим

В Крыму проводится доследственная проверка по факту нарушения мужчиной, больным коронавирусом, режима самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Есть первый случай заражения, Павел Леонидович [Каранда, глава МВД по Крыму], Олег Анатольевич [Камшилов, прокурор Крыма], должны быть уголовные дела. Человек самоизоляцию не соблюдал, он знал, что карантин не соблюдает. Из-за этой халатности заразился еще один человек. Считаю, что должно быть первое уголовное дело», — заявил чиновник.

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, заболевший посетил медицинский центр, где заразил сотрудника медцентра во время медосмотра. Органы надзора установили, с кем еще контактировал больной COVID-19, — теперь эти 78 человек находятся либо дома на самоизоляции, либо в инфекционных больницах.

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В свою очередь Каранда предложил главе республики принудительно отправлять в обсерваторы нарушителей режима самоизоляции по коронавирусу. «Наметилась негативная тенденция по нарушению гражданами порядка самоизоляции. Я имею в виду граждан, которые по предписаниям должны находиться дома. За вчерашний только день мы выявили таких 17 фактов. Есть предложение: таких граждан — сразу в обсерватор», — заявил глава республиканского МВД.

В воскресенье, 29 марта, была инициирована еще одна проверка — уже в Свердловской области. СК проверит сообщение из сети о том, что жительница города Алапаевска вернулась домой после путешествия в Таиланд и заявила на своей странице в Instagram, что не собирается обращаться к медикам. Более того, девушка говорит, что не соблюдает режим самоизоляции.

В пятницу, 27 марта, в Санкт-Петербурге 32-летний мужчина сбежал с карантина. Около 21.00 он самовольно покинул пансионат «Заря» в поселке Репино Курортного района, куда его поместили принудительно после возвращения из-за рубежа, чтобы не допустить возможное распространение коронавируса.

Спустя несколько часов петербуржца поймали, а правоохранители начали поиск людей, с которыми общался беглец. Позднее будет решаться вопрос об их принудительной изоляции.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если после его побега люди, с которыми он контактировал, окажутся заражены, ему грозит до одного года ограничения свободы.

Правоохранители Санкт-Петербурга разыскивают и 36-летнюю женщину, которая также нарушила режим самоизоляции по возвращении из-за границы. Во время проверки 27 марта полиция не застала женщину дома — теперь ей грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении врача Ирины Санниковой, которую подозревают в заражении 11 пациентов коронавирусом. Дело возбудили по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность» — Санниковой грозит до двух лет тюрьмы.

В начале марта врач улетела в Испанию и не сообщила об этом Министерству здравоохранения и руководству медицинского вуза, в котором работает. После возвращения женщина также ничего никому не сказала и не ушла на 14-дневный карантин. Она продолжила консультировать больных и читать лекции в университете.

17 марта у Санниковой нашли коронавирус. Кроме того, у врача обнаружили воспаление легких — женщину пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Для нарушителей карантина в Госдуме уже готовится законопроект о внесении изменений в УК РФ в связи с пандемией коронавируса нового типа — его авторами стали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение карантина вплоть до взимания штрафа в 2 млн рублей и лишения свободы на срок до 7 лет.