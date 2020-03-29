«Я обращаюсь к Путину»: в Италии ждут помощь из Крыма

Если Москва придаст статус гуманитарного груза собранной в Крыму медицинской помощи Италии, это позволит доставить ее по назначению – в Неаполь, соответствующая просьба содержится в обращении Ассоциации итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale.

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По словам главы ассоциации Алессандро Тирелли, в начале нынешнего месяца жители Крыма, общественные деятели и ветераны войн, собрали для страдающей больше всех в мире от коронавируса COVID-19 Италии гуманитарный груз — две тысячи респираторов, костюмы химзащиты, антисептики, очки и перчатки.

А вот привезти все это на юг Италии, обойдя временный правительственный запрет на экспорт из России медицинских изделий, можно, лишь изменив статус отправления, передает РИА «Новости».

«Я думаю, это единственная юридическая возможность сделать это. Я прошу президента [России Владимира] Путина, премьер-министра [Михаила] Мишустина и членов Госдумы разрешить доставку груза, по крайней мере, этой последней партии на юг Италии. Я прошу этого для моих южных соседей», — сказал юрист.

Накануне стало известно, что количество зараженных коронавирусом в Италии превзошло аналогичные показатели из Китая. Число инфицированных на Апеннинском полуострове составило 92 472 человек.

Таким образом, в связи с приростом за последние сутки Италия обогнала Китай, где зафиксировано 82 345 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по количеству инфицированных является США, где обнаружили 124 464 человека, подхватившего коронавирус.

На этой неделе Россия направила в Италию 15 самолетов с врачами и оборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. И уже в пятницу, 27 марта, в итальянском Бергамо российские военные вирусологи и другие специалисты начали помогать зараженным. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военные специалисты, прибывшие в город Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики», — указали в ведомстве.

В комментарии также сказано, что на территории авиабазы ВВС Италии, куда прибыли российские самолеты с техникой и персоналом, размещены лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

В частности российские специалисты вместе с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо.

«Всего было продезинфицировано 2 тыс. квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги», — уточнили в Минобороны.

Как рассказали в министерстве, в этом процессе была задействована бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны.

В сети появилось видео того, как это происходило. Кадры с места событий выложил телеканал «Звезда». На видео показано, как специалисты в защитных костюмах обрабатывают специальным раствором из мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолей и авторазливочных станций палаты, кровати, стены, окна, двери — весь пансионат изнутри.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что вирус COVID-19 продолжит распространяться, а число инфицированных будет расти с каждым днем.

«Это будут самые тяжелые дни, потому что мы не достигли наиболее острой фазы заражения, и числа еще будут расти», — указал политик.

По словам главы правительства, усилия властей республики не могут дать немедленного результата, а результат борьбы с эпидемией зависит от каждого гражданина в отдельности.

«Многое зависит от ответственного поведения каждого из нас <...> если каждый выполнит свою часть дела, мы раньше пройдем это труднейшее испытание», — сказал Конте.

Он также назвал нынешнюю ситуацию самой сложной в послевоенной истории страны и призвал итальянцев активно сотрудничать с властями и проявлять ответственность в вопросах личной безопасности.