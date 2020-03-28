«Не подтверждаем»: будет ли ограничено движение по РФ

Российское правительство не подтверждает, но и не опровергает возможность временного ограничения авиа- и железнодорожных перевозок пассажиров по территории страны из-за распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

«Не подтверждаем, но и не опровергаем эти сообщения», — сообщил пресс-секретарь председателя правительства России Борис Беляков.

Ранее в некоторых СМИ прошли сообщения о том, что кабмин России рассматривает возможное ограничение пассажиропотока между регионами.

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Примерно в это же время на сайте Ростуризма появилось сообщение, призывающее россиян перенести сроки своих путешествий по стране «до нормализации эпидемиологической обстановки». Если туристы забронировали тур или самостоятельную поездку по России, то им рекомендуется «рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения)».

Рекомендации также коснулись и туроператоров, отелей и других средств размещения туристов. Им посоветовали «содействовать туристам в переносе сроков путешествия и находить иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон».

В свою очередь руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова призвала россиян отнестись ко всем ограничениям со всей серьезностью, так как это делается «для общей безопасности».

«Я также обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время. Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности не меняя условий отдыха. Я очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать», — сказала она.

Ранее «Открытые медиа» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали о том, что столичные власти рассматривают вариант закрытия Москвы на карантин. Но эти заявления были опровергнуты властями. В частности, заместитель мэра столицы Анастасия Ракова назвала эти сообщения ложью. Кроме того, принятие этих мер опровергли и в оперативном штабе, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что предпринимаемые меры достаточны для противодействия распространению вируса.

В настоящее время (28 марта) общее количество заразившихся COVID-19 россиян достигло 1264 человек, увеличившись за неделю на почти 1 тыс. людей. Выздоровели в общей сложности 49 человек. В Москве, по последним данным, 817 заразившихся.

Пока общие ограничения на передвижения россиян не введены, региональные власти применяют свои меры для борьбы с коронавирусом. Так, губернатор Красноярского края Александр Усс три дня назад распорядился ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований. Исключением могут быть только неотложные поездки, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В поручении главы региона также были и другие пункты. Они гласили, что нужно способствовать «самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», «объяснить населению необходимость реже посещать торговые центры, парки, скверы, детские площадки и места массового скопления людей», а также разработать меры по поддержке бизнеса.

Кроме того, губернатор поручил «исключить распространение домыслов и слухов». «Вирус паники пострашнее инфекции. В любой территории края люди должны обладать достоверной информацией, которая поможет им правильно поступать и укажет четкую ответственность за действия или бездействие», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Позднее власти Карелии объявили о прекращении работы общественного транспорта с 29 марта по 4 апреля. По мнению главы региона Артура Парфенчикова, общественный транспорт является одним из главных источников распространения заболевания. В то же время он обратил внимание, что многие жители Карелии, которые недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, не соблюдают режим самоизоляции. «Со всей ответственностью отношу нашу республику к зоне особого риска», — подчеркнул Парфенчиков.