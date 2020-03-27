Екатеринбург в огне: кто стоит за смертельными поджогами

Поздно вечером 26 марта в Екатеринбурге загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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По данным ведомства, на момент поступления вызова многоквартирный деревянный дом был уже полностью в огне. При этом, как сообщает портал E1.ru, на окнах первого этажа были установлены решетки, из-за чего жители не могли оперативно эвакуироваться.

К моменту прибытия пожарных 10 жильцов дома смогли покинуть здание самостоятельно — их экстренно разместили в здании школы №165.

Тем не менее, семь человек в результате пожара погибли — их тела пока не опознаны. В МЧС отмечают, что одна жительница дома получила ожоги второй и третьей степени тяжести — в настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, общая площадь пожара составила около 200 кв. метров. В тушении принимали участие 57 человек личного состава и 12 единиц техники. Открытое горение спасателям удалось ликвидировать к 01.30 по местному времени (23.30 мск), а потушить пожар полностью удалось только к шести утра.

Основная версия произошедшего — поджог.

«Специалисты предполагают, что это на 80% может быть связано с умышленным уничтожением дома старой постройки. Участковые уполномоченные устанавливают свидетелей и очевидцев трагедии среди граждан, проживающих в близлежащих жилых домах», — рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сайту kp.ru.

Власти Екатеринбурга не исключают, что поджог мог устроить крупный застройщик. «Надо разбираться, провокация ли это, кому это надо. Будет реакция силовиков, будем готовить свою позицию. Окажем максимальную помощь, если это криминал — предоставить жилье, разберемся. Если сгорела наша муниципальная квартира, предоставим квартиру по ордеру», — заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в трансляции E1.ru.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Расследование дела взято на контроль прокуратуры.

Напомним, что ранее в жилом районе Екатеринбурга Уралмаш прошла серия пожаров в бараках, которые готовят к расселению — на их месте собираются построить новый жилой комплекс. В правоохранительных органах заявляли, что причинами возгораний в деревянных домах стали поджоги.

Последний пожар на улице 40-летия Октября произошел 25 марта — об этом сообщил депутат гордумы Алексей Вихарев. По его словам, возгорание началось в доме №31 — бараке, который уже недавно горел и был расселен.

До этого, ночью 10 марта, на той же улице при пожаре в деревянном доме из здания эвакуировали 12 детей и 15 взрослых — пострадавших нет.

«В окошке с женой увидели пожар. Я побежал помогать тушить. Зашел в подъезд, оттуда дети выбегали. Мы сначала собственными силами тушили с жильцами из верхних квартир. Ведра друг другу передавали. Потом ребята приехали, шланг поставили и дотушили», — сообщал очевидец происшествия.

Местные жители убеждены, что речь идет о поджоге. Днем ранее, 9 марта, на улице 40-летия Октября также горела крыша двухэтажного барака. По сообщению МЧС, пламя распространилось на 250 кв. метров. Спасатели эвакуировали жительницу дома, а одного человека госпитализировали. По сообщению E1.ru, избежать жертв удалось, так как ранее практически всех жильцов здания уже расселили.