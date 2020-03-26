$15 млн за поимку: США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Министерство юстиции США обнародовало обвинение против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких «сообщников» в организации наркотрафика и торговле людьми, в том числе в попытках контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты.

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Как уверяют в Вашингтоне, Венесуэла давно разрешила колумбийцам, связанным с Революционными вооруженными силами Колумбии, известными как FARC, использовать свое воздушное пространство для перевозки кокаина через Центральную Америку в Северную, передает FoxNews.

«По нашим оценкам, из Венесуэлы было отправлено от 200 до 250 метрических тонн кокаина. Это 30 миллионов смертельных доз», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Вашингтон предлагает вознаграждение в размере $15 млн за информацию, которая приведет к задержанию Мадуро, а за предполагаемых сообщников — $10 млн. США также обвинили главного судью Венесуэлы в отмывании денег и взяточничестве, в результате которого тысячи венесуэльцев потеряли свои рабочие места и средства к существованию.

«Занимая ключевые посты в режиме Мадуро, эти люди предали общественное доверие, содействуя поставкам наркотиков из Венесуэлы.

Они осуществляли контроль над самолетами, вылетающими с авиабазы в Венесуэле, а также контроль за движением наркотиков через порты Венесуэлы», — заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

США не в первый раз угрожают Мадуро. Так, в январе нынешнего года Помпео обещал, что Вашингтон вместе с рядом своих союзников окажут дополнительное давление на власти Венесуэлы.

«Вы все должны знать, что новые санкции на подходе. [Президент Венесуэлы Николас] Мадуро, безусловно, знает, что мы говорим абсолютно серьезно», — заявил дипломат в своей речи перед представителями стран-членов Организации американских государств.

Давление на Венесуэлу было одной из главных тем седьмого турне госсекретаря США в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, которое прошло в начале нынешнего года.

Как сообщали американские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах, в Боготе Помпео встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке и «поблагодарил колумбийский народ и правительство за принятие более 1,63 миллиона венесуэльских беженцев, спасающихся от коррупции, репрессий и губительной политики Мадуро».

В Сан-Хосе Помпео также поблагодарил президента Коста-Рики Карлоса Альварадо за «постоянное осуждение» «злоупотреблений Мадуро» и за приветствие тех, кто бежит от режима Даниэля Ортеги в Никарагуа, другого члена «тройки тирании, наряду с Венесуэлой и Кубой», как заявляют в администрации президента США Дональда Трампа.

Политический кризис в Венесуэле недавно отметил год. 23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Российская Федерация официально выразила поддержку Мадуро как президенту, законно избранному на выборах.

Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Мексика, будучи страной «группы Лима», поддержавшей Гуайдо, не стала присоединяться в этом вопросе к своим соратникам по альянсу.

Европарламент признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента страны. За соответствующую резолюцию проголосовали 439 евродепутата, 104 выступили против, 88 воздержались.

Спикер Антонио Таяни отметил, что Европарламент стал «первым европейским институтом, сделавшим это». В Европарламенте также призвали внешнеполитическую службу Евросоюза и страны-участницы ЕС поддержать Гуайдо.

При этом Мадуро обвинял Трампа в том, что тот отдал приказ правительству Колумбии подготовить покушение на него. Президент Венесуэлы уточнял, что в случае, если на него произойдет покушение, ответственными за это будут Вашингтон и Богота.

«Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, колумбийской мафии, чтобы они меня убили», — заявлял Мадуро.