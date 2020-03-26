«Дверь вылетела»: взрыв в жилом доме Магнитогорска

Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

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«Произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Не исключено, что была утечка газа», — указал источник агентства.

В МЧС пояснили, что взрыв произошел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», хлопок раздался в квартире, где в этот момент находилась бабушка с двумя внуками. После происшествия женщину увезли в реанимацию – она жива и находится под наблюдением врачей. Дети также были спасены.

«Смотрю, у меня на кухне окна развалились, балкон... Входная вылетела дверь. Смотрю, кричит соседский мальчик маленький, стоит. Годика два, наверно. Стоит обгоревший.

Я его схватила, в одеяло завернула. Никого нет. Бабушка ушла, я видела», — сообщила Telegram-каналу женщина из соседней квартиры, которой удалось вовремя выбежать из дома.

Возникшему в результате взрыва пожару был присвоен третий ранг. Он охватил четыре квартиры на втором и третьем этажах, пламя удалось ликвидировать только спустя 40 минут.

«Огонь со второго этажа пошел на третий. На данный момент открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали. 31 человек был спасен», — сообщили порталу 74.ru в пресс-службе регионального МЧС. Там также уточнили, что разрушений несущих конструкций дома после взрыва обнаружено не было.

В соцсетях пользователи уже начали обсуждать ЧП. «Стены тряхнуло, я думал, что стекла вылетят», — написал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Илфат Загитов.

«Говорят, газ, наверное, взорвался. Балконы рядом выбило», — добавила Татьяна Бережанская.

Местные жители в первое время даже не могли сориентироваться в масштабах произошедшего — все закрывали огромные клубы дыма. «Я ехал после тренировки мимо и увидел эту картину. Остановился, чтобы посмотреть масштаб трагедии со двора. Плохо разглядел из-за дыма. Полиция просила граждан отойти подальше от очага пламени», — рассказал 74.ru магнитогорец Альберт Абдуллаев.

Ранее, в начале марта, семь человек — в том числе трое детей — также пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Самаре, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По предварительным данным, в частном двухэтажном доме на улице Арцыбушевской проживали несколько семей с детьми. В день ЧП они праздновали день рождения, сообщает местный портал 64.ru.

Однако в разгар праздника взорвался газовый котел — из-за этого здание частично обрушилось. На видео, опубликованном СМИ, видно, что стены упали и на соседний дом.

Как сообщал региональный главк МЧС, хлопок газа произошел без последующего возгорания. Всех пострадавших извлекли из-под завалов, травмы получили три женщины и один мужчина.

Позже портал 64.ru написал, что взрыва газа не было вовсе: обрушение стены произошло якобы из-за ее аварийного состояния. Более того, по предварительным данным, дом давно должны были расселить, однако люди там продолжали жить.

Еще один взрыв бытового газа произошел 7 декабря 2019 года в Тюмени. По данным регионального главка МЧС, в результате ЧП пострадали четыре человека, один погиб.

По словам очевидцев, взрыв произошел в момент, когда газовщики пытались ликвидировать проблему — семейная пара, проживавшая в квартире, вызвала их, почувствовав запах газа. В результате женщину, которая передвигается на коляске из-за инвалидности, пришлось эвакуировать соседям. Ее муж, находясь в шоковом состоянии, смог выбраться самостоятельно.

Жертвой взрыва стал один из газовщиков. Двоих пострадавших увезли в реанимацию ожогового отделения ОКБ №1 — врачи оценивали их состояние как тяжелое. Еще одной женщине поставили диагноз черепно-мозговая травма.